Ancona, lite tra i condomini per il parcheggio: interviene la polizia

ANCONA – Nella serata di ieri, vicino a via Isonzo, i poliziotti sono intervenuti a seguito di una segnalazione che riferiva di una lite avvenuta tra due soggetti.

Giunti sul posto i poliziotti appuravano che effettivamente tra due soggetti era scaturita una lite ed entrambi i soggetti erano sul luogo indicato nella segnalazione. In particolare si trattava di un uomo, italiano di circa 30 anni, ed una donna di circa 70 anni, anch’ella italiana. L’uomo era insieme alla mamma ed i due riferivano di aver litigato con l’altra donna per questioni condominiali. Difatti tutti e tre i soggetti erano condomini ed avevano avuto una lite verbale per una questione legata ai parcheggi del loro condominio. Nello specifico i parcheggi delle abitazioni erano ubicati in un’area privata dello stabile ed i soggetti spiegavano che gli stalli non erano assegnati alle persone ma, sulla base di un accordo informale e non scritto, con una turnazione ogni condomino posteggiava la propria auto. La lite era scaturita proprio perchè il turno del posteggio non era stato rispettato.

Vista l’agitazione delle parti i poliziotti provvedevano a riportare la situazione alla tranquillità, invitando le parti a rivolgersi ai propri referenti condominiali al fine di risolvere i dissidi.