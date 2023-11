Ancona, moto contro cinghiale: soccorso un centauro 40enne

L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale del Conero nei pressi della rotatoria per Portonovo. In sella alla moto un anconetano di circa 40 anni

ANCONA – Un centauro è finito in ospedale dopo essersi scontrato con un cinghiale che gli ha attraversato la strada. L’incidente è avvenuto questa mattina, 8 novembre, intorno alle 8.30 lungo la strada provinciale del Conero nei pressi della rotatoria per Portonovo. In sella alla moto un anconetano di circa 40 anni che a seguito dell’attraversamento di un gruppo di cinghiali ha perso il controllo del mezzo finendo a terra.

Da quanto si è appreso l’uomo avrebbe riferito che di non essere riuscito ad evitare l’impatto con uno degli ungulati che è sbucato lungo la carreggiata. Il centauro è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza della croce Gialla di Ancona. Sul posto anche l’automedica del 118 mentre per i rilievi la polizia locale di Ancona. Il cinghiale contro il quale si è schiantato il mezzo è morto.