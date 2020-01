Ancona, pauroso schianto lungo l’Asse Attrezzato. 2 feriti gravi

L'incidente ha come causa l'asfalto ghicciato. Otto le auto coinvolte. Un 50enne è stato investito dopo essere sceso dall'auto

ANCONA – Il fondo stradale ghiacciato ha provocato un pauroso schianto sull‘Asse Attrezzato lungo la corsia che procede in direzione Ancona centro.

L’incidente si è verificato questa mattina (3 gennaio) intorno alle 7:20, a 100 metri circa dall’incrocio semaforico con via Bocconi. Otto le auto coinvolte e due i feriti gravi: si tratta di un uomo 50enne che, sceso dall’auto, è stato travolto da una vettura che sopraggiungeva, e una donna rimasta ferita nello scontro.

L’uomo è stato trasportato gravi condizioni al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette per un politrauma e diverse ferite. In condizioni meno gravi l’altro ferito. Al volante dell’auto che ha investito il 50enne c’era una donna che ha accusato un malore per lo choc.

Sul posto i vigili del fuoco di Ancona che hanno messo in sicurezza le auto e 4 pattuglie della Polizia Locale di Ancona, poi automedica e Croce Gialla per i soccorsi ai feriti. L’Asse Attrezzato è aperto in direzione Baraccola, mentre rimane chiuso alla circolazione nell’altro senso di marcia dall’uscita delle Grazie.



Ma l’asfalto ghiacciato è stato responsabile anche di altri tre incidenti questa mattina ad Ancona. Intorno alle 7,15 al Barcaglione si sono verificati due fuoristrada in uno dei quali ci sono stati due feriti lievi. Sul posto 118 e Polizia Stradale. L’altro è accaduto alla Vedova e anche qui ci sono stati feriti lievi, sul posto la Croce Gialla.