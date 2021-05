«Hai un euro?», poi le tocca il sedere: denunciato per violenza sessuale

ANCONA – Aspettava l’autobus per tornare a casa quando un uomo si è avvicinato. «Hai un euro?», le ha chiesto. La giovane, 24 anni, ha risposto di no ma lui si sarebbe avvicinato di più palpandole il sedere. Non una volta sola ma più volte al punto che la ragazza si è messa ad urlare per farlo smettere. Spaventata ha chiamato il 112 ma il maniaco si era già dileguato.

È successo domenica, alle 17, in piazza Rosselli ad Ancona, davanti alla stazione. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Collemarino che hanno iniziato le ricerche fermando un sospettato poco dopo, non molto lontano dal Piano. La vittima lo ha riconosciuto e l’uomo, un 55enne di origine tedesca, è stato denunciato per violenza sessuale. Era anche ubriaco e per questo è stato multato per ubriachezza molesta.

Proprio il suo stato alterato lo avrebbe portato a palpare la ragazza in maniera spinta. In tasca aveva anche un grammo di hashish. L’approccio sarebbe stato ripreso anche dalle telecamere di pubblica sicurezza presenti nella zona.