Ancona, giovane ferito dal poliziotto: disposte tre perizie, anche la ricostruzione 3D

ANCONA – C’è anche la ricostruzione dinamica in 3D tra le perizie disposte dalla Procura di Ancona per fare luce su quanto accaduto la mattina del 22 gennaio in via Flavia ad Ancona, dove un 21enne è rimasto ferito alla gamba da un proiettile che sarebbe esploso dalla pistola di ordinanza di un agente di polizia 40enne.

Oltre alla perizia che dovrà ricostruire in 3D la dinamica dell’evento, è stato disposto un accertamento sanitario, affidato al medico legale Mauro Pesaresi, e una perizia sui telefonini, sia del 21enne che dell’agente, per ricostruire chiamate e messaggi effettuati e ricevuti quella notte, quando al culmine di una lite tra i due, la situazione è degenerata. Ad eseguire la perizia sui telefoni sarà l’analista forense Luca Russo.

La terza perizia, affidata al commissario tecnico Gaetano Rizza, del gabinetto interregionale di polizia scientifica della Questura di Ancona, disposta dalla Procura del capoluogo marchigiano, si occuperà in particolare dell’analisi con l’uso di reagenti cromogeni per la rilevazione dei residui di sparo sui pantaloni indossati dal giovane al momento dei fatti, mentre la ricostruzione dinamica dell’evento in 3d verrà eseguita con l’utilizzo delle tracce già acquisite in sede di sopralluogo e con le escussioni testimoniali.

I termini per le perizie sono di 60 giorni per l’analisi e la ricostruzione in 3d; 60 per quella sui telefoni e 30 per l’accertamento medico legale. La difesa del poliziotto (avvocati Marco Chiarugi e Paolo Campanati) che ha nominato come tecnico Ctp il medico legale Loredana Buscemi, fa sapere «verosimilmente presenteremo istanza di riesame». Il 21enne è difeso dall’avvocato Michele Di Ruggero.