Ancona, furto al mercato di piazza Roma: ladri braccati dai passanti in pieno giorno

ANCONA – Furto in una bancarella di piazza Roma: la Polizia sulle tracce di una banda di giovanissimi. Il fatto è accaduto stamane, intorno alle 10.30, quando un ragazzo (in compagnia di altri 4 o 5 giovani) si sarebbe avvicinato ad una delle tante bancarelle di piazza Roma.

Dopodiché, avrebbe preso 4 o 5 giubbini esposti e li avrebbe nascosti sotto il giaccone che indossava. Poi, la fuga e un coltello che si intravede dalla cintura. A ripercorrere quegli attimi di paura, è Abdul Kader, un ambulante di origini bengalesi che lavora ad Ancona da anni: «Io sono arrivato qui e, come ogni mattina, ho iniziato ad esporre la merce sui tavoli».

«Ad un certo punto, ho visto dei ragazzi che guardavano la mia merce. D’un tratto, uno di loro ha preso delle felpe e le ha messe sotto il suo giubbino. Poi, la fuga. Per fortuna – dice – alcuni clienti, dei passanti e diversi miei colleghi li hanno rincorsi». Il ladro avrebbe così deciso di desistere e di riconsegnare la refurtiva al legittimo proprietario.

Stando al racconto dei testimoni, si tratterebbe di ragazzi molto giovani, alcuni dei quali forse addirittura minorenni. Pare parlassero in dialetto meridionale, mentre altri avrebbero la carnagione olivastra. Chiaramente, non v’è alcuna certezza sulla provenienza né sulla esatta dinamica dell’accaduto, visto che gli accertamenti della Questura sono ancora in corso. La Polizia, nella mattinata di oggi, avrebbe identificato solo uno di loro, che si era fermato nei pressi di piazza Roma.

L’attenzione degli agenti – che si trovavano a bordo della Volante per i controlli sul territorio – è stata richiamata proprio da chi era presente in quel momento. Abdul riferisce di aver visto «un coltello addosso a uno dei ragazzi. Sì, ho avuto paura. Non è la prima volta che subisco simili furti. Denunciare? Beh, serve a poco».

Quando i furfanti, braccati dalla gente, sono tornati per restituirgli la merce è nato un acceso diverbio. Il bancarellaro, esasperato, ha preso il telefono per fotografarli (la Polizia non era ancora sul posto, ndr) e uno della banda gli avrebbe scagliato addosso una bomboletta spray, che Abdul sarebbe riuscito a schivare.