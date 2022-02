Ancona, furti in un supermercato: denunciato 49enne irregolare. Avviata la procedura di espulsione

Da accertamenti effettuati è emerso che l’uomo, con precedenti per reati in materia di immigrazione e di stupefacenti, era irregolare sul territorio nazionale

ANCONA – Proseguono i controlli disposti dal questore di Ancona volti a contrastare ogni forma di illegalità e di irregolarità sul territorio cittadino. In particolare, dal mese di novembre particolari controlli sono stati effettuati da personale del Reparto Prevenzione Crimine e dell’U.P.G.S.P. della Questura nella zona del “Piano” e del centro città.

Nella giornata di ieri, 17 febbraio, gli agenti dell’U.P.G.S.P. hanno rintracciato un cittadino nigeriano, di 49 anni, nei pressi di un supermercato in via Giordano Bruno, dopo essere stati allertati dal servizio di vigilanza del supermercato stesso. Infatti, il soggetto nei giorni scorsi si era reso responsabile di diversi furti nella struttura e la zona circostante l’esercizio commerciale è stata più volte segnalata come “a rischio degrado” per la presenza di stranieri illegali.

Il cittadino nigeriano, accompagnato in Questura, è stato denunciato per il furto perpetrato. Da accertamenti effettuati è emerso che l’uomo, con precedenti per reati in materia di immigrazione e di stupefacenti, era irregolare sul territorio nazionale. Pertanto, è stato sottoposto a procedura di espulsione da parte dell’Ufficio Immigrazione ed è stato munito di ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.

Oggi, personale della Polizia di Stato ha proceduto ad eseguire l’accompagnamento presso il C.P.R. di Bari di un cittadino rumeno, di 27 anni, in attesa che venga rimpatriato con apposito volo. L’uomo, con precedenti per rapina aggravata, lesioni, furto aggravato e furto con strappo, è stato notato da personale della Squadra Volanti durante i predetti servizi di controllo, mentre si aggirava con fare sospetto ed è stato accompagnato in Questura, in quanto risultava destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dall’Autorità Giudiziaria quale misura di sicurezza per pericolosità sociale. L’uomo è stato dunque denunciato per aver violato la misura di sicurezza e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che ha dato esecuzione alla misura giudiziaria mediante provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Bari firmato dal Sig. Questore.

Dall’inizio dell’anno 2022 l’Ufficio Immigrazione ha provveduto a predisporre l’accompagnamento presso C.P.R. nazionali di 7 stranieri irregolari sul territorio nazionale, e l’accompagnamento in frontiera di altri 4 stranieri, due in esecuzione di provvedimenti espulsione, due in esecuzione di provvedimenti dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno.

Nello stesso periodo 6 cittadini comunitari sono stati destinatari di ordine di allontanamento. Inoltre, sono stati firmati 6 ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale, nonché 7 stranieri, sempre rintracciati irregolari sul territorio nazionale, sono stati assoggettati alle misure del trattenimento del passaporto e dell’obbligo di firma in Questura in attesa di essere rimpatriati con appositi voli. «La Polizia di Stato è presente sul territorio della città e della provincia per garantire alla comunità la serena fruizione degli spazi urbani e la sicurezza dei cittadini», spiega il questore di Ancona.