Ancona, ferita al capo dal compagno: nei guai un 50enne per violenza domestica

ANCONA – Un ammonimento per “Violenza domestica”, firmato dal questore Capocasa, su istruttoria della Divisione Anticrimine, è stato notificato in queste ore (lunedì 6 marzo), nei confronti di un cittadino italiano. L’uomo si è reso responsabile di condotte ascrivibili ai reati di maltrattamenti e violenza domestica nei confronti della compagna.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto l’uomo, di circa 50 anni, ha posto in essere in essere una serie di condotte prolungate nel tempo, reiterate, di violenza fisica e psicologica, nei condronti della convivente, una donna sua coetanea.

La donna già vittima in altre in precedenti circostanze, in cui non ha mai voluto querelare il fidanzato, ha nuovamente chiamato i poliziotti della Questura per essere soccorsa. Gli operatori l’hanno trovata con una ferita al capo e vistose tracce ematiche sul volto e quindi, oltre a denunciare i fatti all’A.G., gli agenti hanno segnalato alla Divisione Anticrimine della Questura di Ancona, la vicenda.

Al termine dell’attività istruttoria, il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso il provvedimento dell’ Ammonimento ex art. 3 del Decreto Legge 14 agosto 2013 n.93, intimando al soggetto di interrompere ogni condotta lesiva nei riguardi della parte lesa. La misura di prevenzione nota come “Ammonimento del Questore” costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno della violenza domestica, per evitare che degeneri in condotte estreme. «Rammentiamo che per azionare questo tipo di tutela la segnalazione non deve necessariamente provenire dalla vittima del reato, ma chiunque sia a conoscenza di situazioni di questa gravità può segnalare alle Forze dell’Ordine i maltrattamenti».

Dall’inizio dell’anno sono già 4 gli ammonimenti istruiti dalla Divisione Anticrimine, per combattere condotte di stalking e maltrattamenti in famiglia.

Il questore di Ancona: «Si avvicina la ricorrenza dell’8 marzo, Giornata internazionale dedicata ai diritti delle Donne. Non chiamiamolo Amore e aiutiamo le Donne a difendersi».