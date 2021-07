Ancona: falciate da uno scooter mentre attraversano la strada, ferite due donne

È successo in via XIX Settembre davanti all’uscita del parcheggio Traiano. Entrambe sono state soccorse dal 118 e dalla Croce Gialla. Sul posto la polizia locale

ANCONA – Attraversano la strada e uno scooter le investe. Ferite due donne di 44 e 46 anni. È successo attorno alle 8.30, di questa mattina, 23 luglio, in via XIX Settembre, davanti all’uscita del parcheggio Traiano.

Il mezzo a due ruote non le avrebbe viste e le ha prese in pieno scaraventandole a terra. Una donna ha riportato un trauma cranico, l’altra una brutta frattura ad una gamba. Entrambe sono state soccorse dal 118 e dalla Croce Gialla che le ha portate con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e per sentire l’investitore. La polizia locale ha raggiunto poi l’ospedale per ascoltare la versione delle due ferite.

(Servizio in aggiornamento)