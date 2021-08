Ancona, alla Fiera della Pesca soccorsa una donna per abuso etilico

ANCONA – Doppio intervento ieri, martedì 17 luglio, della Croce Gialla di Ancona. Il primo riguarda il soccorso di una donna alla Fiera della Pesca. La 30enne, di origine romena, senza fissa dimora ha perso i sensi per un abuso etilico. La donna è stata trasportata al Pronto Soccorso di Torrette. La donna si trovava lì, a bivacco, con altre quattro persone.

Il secondo caso riguarda un suicidio avvenuto a Falconara, nella tarda serata. La donna, una 50enne, è stata trovata nella sua casa dai Vigili del Fuoco, intervenuti perchè dalle prime ore del pomeriggio non rispondeva più ai conoscenti. Ma per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto, la Croce Gialla, l’ambulanza e anche i Carabinieri per i rilievi di legge.