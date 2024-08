Ancona, controlli: tre persone denunciate

Proseguono senza sosta, come ogni weekend, i controlli per “Estate insieme in sicurezza 2024” voluti dal Questore Capocasa e come deciso in sede di Comitato provinciale presieduto dal Prefetto Ordine. I servizi di controllo integrato del territorio si dispiegano su tutto il litorale anconetano che va da Numana fino a Senigallia e proseguono dal mare con gli acquascooter della Polizia di Stato e dalla terra con i pattugliamenti dei poliziotti unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri.

Il bilancio di questo weekend è di tre uomini denunciati, 87 persone controllate, di cui 23 con precedenti di Polizia e 22 veicoli controllati.

Il primo uomo denunciato è un giovane italiano di circa 19 anni che, alla guida del suo veicolo, non rallentava la marcia alla vista dei poliziotti. Gli veniva intimato l’Alt ma nonostante ciò il giovane era tentennante nel frenare la marcia e proseguiva per qualche metro a zig zag, quasi invadendo la corsia opposta. Veniva fermato dai poliziotti e gli veniva intimato di porre immediatamente il veicolo in sicurezza. Il giovane appariva sudato e con gli occhi lucidi, lasciando presagire che fosse in uno stato di alterazione psico fisica. Dagli accertamenti mediante alcol test effettivamente emergeva come avesse un tasso alcolemico di 1.5 g/L. Per tale motivo, essendo anche minore di anni 21, veniva deferito ex art. 186 C.d.S., con ritiro immediato della patente di guida e sequestro del veicolo.

Gli altri due uomini sono stati invece denunciati ex art. 75 D.P.R. 309/90 poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente.

Il primo, di circa 22 anni, italiano, veniva fermato durante un pattugliamento appiedato e spontaneamente consegnava un involucro di sostanza che, a suo dire, aveva acquistato presso un distributore automatico di cannabis. In realtà i poliziotti si insospettivano del contenuto della bustina ed effettuavano accertamenti specifici dai quali emergeva come la sostanza fosse del tipo hashish e non acquistata presso il distributore. Il giovane aveva occultato della sostanza stupefacente all’interno di un’altra confezione. La sostanza, del peso di 0.56 gr veniva sequestrata e lui deferito all’autorità giudiziaria.

Il secondo denunciato è stato un giovane di circa 25 anni di origine albanese, anch’egli controllato durante un servizio appiedato dai poliziotti. In particolare il giovane veniva notato seduto su un muretto intento a fumare una sigaretta confezionata artigianalmente e veniva trovato in possesso di 1.51 gr di sostanza occultata in una confezione di cellophane nella tasca dei pantaloni, del tipo cannabis.

Non solo controlli, ma anche prossimità e vicinanza ai bagnanti, turisti e cittadini, con il gazebo della Polizia unitamente allo stand della Croce Rossa posizionati questa mattina – domenica 18 agosto – nella piazzetta di Numana. Tra le attività illustrate quelle relative alle manovre di primo soccorso, grazie alla presenza della Croce Rossa e degli infermieri poliziotti in servizio presso la Questura. Ma anche la distribuzione delle brochure informative contenenti consigli e numeri di utili della campagna “Questo non è amore” contro la violenza di genere, ma anche contro bullismo e cyber bullismo, rivolte ai più giovani.