Ancona, alla chiesa del Sacro Cuore il funerale di Nicola Basti

ANCONA – Domani l’ultimo commosso saluto a Nicola Basti. Sarà celebrato infatti domani pomeriggio (giovedì 15 aprile) alle 14,30 alla chiesa del Sacro Cuore di via Maratta, ad Ancona, l’ultimo addio a Nicola Basti, 73 anni, storico presidente della Lega Navale Italiana sezione di Ancona ed ex amministratore di Marina Dorica. Basti si è spento martedì nel reparto di Rianimazione dell’ospedale regionale di Torrette dove era ricoverato da dieci giorni, da quando il maledetto Covid-19 lo aveva aggredito strappandolo all’amore dei suoi cari.

Una cerimonia a cui prenderanno parte tanti amici e parenti, colleghi e collaboratori, tutto il direttivo della Lega Navale con i soci. Tutti stretti in un abbraccio di conforto e di solidarietà alla moglie Tiziana, alle figlie Silvia e Laura, alla nipotina Ludovica e ai parenti in questo momento di grande dolore. Tantissime le manifestazioni di affetto che in queste ore stanno giungendo alla famiglia, così come tantissimi sono i messaggi, i ricordi e le foto postati in Rete per tenere viva la memoria di un uomo buono che tanto si è speso per la collettività, per il suo mare e per la Lega Navale.

«Saremo presenti al funerale con una rappresentanza dei soci e del direttivo, con il gagliardetto della Lega Navale e con il nostro cuore – dice il presidente della Lega Navale Galliano Ippoliti -. Siamo sconvolti da questa perdita, ancora le parole fanno fatica a uscire ma certamente Nicola resterà sempre con noi. Apporremo una targa in sua memoria in sede. E a lui intitoleremo il trofeo Ancona-Zara, che ogni anno si disputa con partenza da Marina Dorica, era una regata che amava molto e l’evento di punta della Lega Navale. Sarà il nostro modo per mantenere vivo il suo ricordo».