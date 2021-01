Ancona, camion perde gasolio e danneggia marciapiede: rintracciato il conducente

È uno straniero ad aver provocato danni in piazza della Libertà. È stato individuato dai vigili urbani. Ora dovrà pagare un conto piuttosto salato

ANCONA – Gli ultimi giorni del 2020 un autocarro di grosse dimensioni danneggiava alcune infrastrutture stradali comunali in piazza della Libertà, ad Ancona, perdendo un’abbondante e pericolosa scia di gasolio per tutta la galleria del Risorgimento. Un tragitto per quasi un chilometro di strada. Invece di fermarsi il conducente si era allontanato.

Aveva divelto anche diversi paletti sul marciapiede. In seguito a scrupolose indagini condotte dalla polizia locale, anche mediante le telecamere di videosorveglianza, l’uomo è stato rintracciato. Era al volante di un autocarro con targa straniera. Adesso si potrà procedere alle sanzioni previste e al risarcimento dei danni subiti. Un conto piuttosto salato.