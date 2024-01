Ancona, 90enne cade dal letto e grida «aiuto»: la salvano i vicini e la polizia

La badante che avrebbe dovuto prendersi cura dell'anziana pare si fosse assentata per un impegno dell'ultimo minuto

ANCONA – Anziana cade dal letto, ma la badante non c’è: la salvano i vicini e la polizia. È accaduto poche ore fa, nella notte a cavallo tra il 20 e il 21 gennaio, in uno stabile del centro città. Ad allertare le Volanti della questura di Ancona, secondo indiscrezioni, sarebbero stati proprio i vicini.

L’anziana non smetteva di chiedere aiuto e i lamenti sarebbero stati sentiti dall’intero condominio: «Vi prego aiutatemi – gridava – Qualcuno mi sente? Aiuto». Svegliatisi di soprassalto, i dirimpettai hanno allertato i soccorsi. Dalla sala operativa emergenze del 112, a casa della donna sono arrivati gli agenti.

Immagine di repertorio

Che però sono rimasti di fuori, dato che nessuno dall’appartamento riusciva ad aprire la porta, peraltro blindata. Per questo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Ancona. I pompieri, alle 5.30, sono riusciti ad entrare in casa.

Qui la polizia ha trovato la donna, una 90enne di Ancona, ai piedi del letto, scivolata forse nel sonno. Sul posto, in pochi minuti, anche un equipaggio del 118. I sanitari hanno stabilizzato la nonnina per poi trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per tutte le cure del caso.

A raggiungere l’anziana, subito dopo, i suoi familiari. È a loro che i poliziotti hanno consegnato le chiavi di casa. Stando a quanto trapela, pare che la badante – per problemi dell’ultimo minuto – non fosse a casa con la 90enne, dove invece avrebbe dovuto stare.