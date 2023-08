Ancona, brucia stracci nell’androne del condominio: intervento delle volanti

ANCONA – Tanta paura questa mattina in un condominio ad Ancona per un uomo, psichiatrico, che stava bruciando degli stracci presenti nell’androne del condominio di residenza. L’uomo, in preda a uno scatto d’ira, aveva bruciato la prima cosa trovata suscitando grande paura tra i residenti che temevano la situazione potesse degenerare. Pertanto hanno allertato il 112. Le volanti della Questura di Ancona – nel corso dell’ordinaria attività di controllo e presidio del territorio – sono subito intervenute. Nel frattempo, era anche intervenuto il padre dell’uomo che aveva provveduto a spegnere le fiamme senza che queste provocassero danno alcuno. Gli operatori della Polizia hanno accertato che l’uomo è in cura presso il CSM di Ancona e che soffre di patologie psichiatriche. Per tale motivo, l’uomo è stato preso in carico dal personale del 118.