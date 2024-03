Ancona, barcolla e dice frasi sconnesse: soccorso (e sanzionato) un uomo per ubriachezza

L'uomo in difficoltà è stato raggiunto sia dalla polizia sia dagli operatori sanitari che poi lo hanno accompagnato all'ospedale

ANCONA – Durante la notte i poliziotti sono intervenuti nei pressi di via Maratta a seguito di una segnalazione che riferiva di una persona in difficoltà.

Giunti sul posto i poliziotti identificavano il soggetto: un uomo italiano di circa 45 anni, effettivamente in difficoltà ma poco collaborativo nei confronti degli operatori. L’uomo si presentava barcollante e con gli occhi arrossati, inoltre emanava un forte alito vinoso e riferiva di non ricordarsi perchè si trovava in quel luogo, oltre a pronunciare diverse frasi sconnesse. I poliziotti richiedevano l’intervento del personale sanitario nonostante l’uomo rifiutasse le cure. Giunti sul posto gli operatori sanitari prestavano all’uomo, chiaramente alterato dall’abuso di sostanze alcoliche, le prime cure di cui necessitava.

Il soggetto è stato sanzionato per la fattispecie di cui all’art. 688 c.p. (ubriachezza manifesta) e trasportato all’ospedale cittadino dal personale sanitario.