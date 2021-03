Ancona, auto contro ambulanza: 4 persone ferite

L'incidente è avvenuto in via della Montagnola. Il conducente di una Peugeot avrebbe perso il controllo del mezzo scontrandosi con il mezzo della Croce Rossa

ANCONA – Quattro persone sono rimaste ferite in seguito allo scontro tra un’auto e una ambulanza della Croce Rossa. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi intorno alle 17, in via della Montagnola ad Ancona. Stando alle prime indiscrezioni il conducente di una Peugeot avrebbe perso il controllo dell’auto finendo in testa coda mentre dalla corsia opposta sopraggiungeva una ambulanza della Croce Rossa.

Lo scontro frontale è stato inevitabile e l’ambulanza è finita al bordo della carreggiata. Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone: oltre al conducente e al passeggero della Peugeot, le due persone che viaggiavano a bordo dell’ambulanza, ovvero l’autista e la soccorritrice, che ha urtato la schiena. A bordo del mezzo Cri viaggiava un paziente, rimasto illeso.

Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona e l’automedica del 118, oltre ad una squadra dei Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Locale. I feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Torrette, mentre per il trasporto del paziente che era a bordo del mezzo Cri è intervenuta una ambulanza della Croce Rossa. Le condizioni dei feriti non sono critiche.