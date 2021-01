Ancona, gli urla di abbassare la musica e il bus si trasforma in un ring

In tre si sono picchiati all'interno di un autobus extraurbano che collega il capoluogo dorico con Falconara. Un ferito in ospedale

ANCONA – La musica ascoltata a tutto volume con il cellulare ha infastidito due pachistani che hanno scatenato il caos a bordo di un autobus. È successo venerdì sera ad Ancona e il bilancio è di un ferito finito al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con una lesione alla tempia e un’altra allo zigomo.

Ad avere la peggio è stato un 32enne, pachistano anche lui, residente ad Ancona, che ha dovuto mettere quattro punti per il taglio riportato vicino alla zona orbitale.

Gli animi a bordo del mezzo pubblico si sono scaldati attorno alle 20.30, lungo la via Flaminia. Il 32enne ascoltava della musica con uno smartphone quando sono saliti a bordo un 29enne, pachistano, e un altro connazionale non identificato. Proprio quest’ultimo avrebbe urlato al 32enne di abbassare il volume ma il passeggero avrebbe risposto in malo modo.

È esploso un litigio finito in una rissa a tre che ha coinvolto anche un 29enne.

L’autista del bus, un 48enne, ha chiesto l’intervento del 112 e poi ha fermato il mezzo all’altezza di Villanova. Per far scendere i passeggeri impauriti ha aperto le porte utilizzate anche dal pachistano, che ha aggredito il 32enne spingendogli il cellulare in faccia.

Sul posto sono arrivati i militari del Norm che hanno identificato i due stranieri rimasti denunciandoli per rissa ed interruzione di pubblico servizio. Adesso si cerca il fuggitivo.

Il 32enne è stato soccorso da una ambulanza e portato in ospedale. Ferito lievemente il 29enne che non ha però avuto bisogno dell’ospedale.