Ancona, 25enne irregolare denunciato per spaccio di stupefacenti

L'arresto ad opera delle volanti della Questura di Ancona. In viale Marconi hanno sorpreso il giovane di origini somale con hashish e denaro in contante

ANCONA – Un 25enne di origini somale irregolare sul territorio è stato denunciato ad Ancona per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della Squadra Volante alle 21.30 circa di ieri, durante un servizio di pattugliamento, nei pressi di viale Marconi hanno notato due individui che confabulavano in modo sospetto, accorgendosi che uno dei due cedeva qualcosa, presumibilmente denaro, all’altro.

I poliziotti scesi velocemente dall’auto di servizio hanno subito bloccato i due uomini e il 25enne somalo è apparso nervoso ed esagitato, mentre si disfaceva di un involucro, lanciandolo in corrispondenza di un tombino, rendendone impossibile il recupero.

Durante la perquisizione il 25enne ha cercato anche di disfarsi di un altro involucro in cellophane trasparente contenente hashish. Nella mano destra invece aveva una banconota da 10 euro arrotolata, mentre all’interno della felpa i poliziotti hanno rinvenuto 80 euro in banconote di cui il giovane non ha saputo giustificare la provenienza.

Risultato privo di dimora e di occupazione lavorativa, l’ìpotesi è che l’attività di spaccio di stupefacenti sia stata l’unica fonte di sostentamento. Dagli ulteriori accertamenti delle Volanti è emerso che entrambi i soggetti risultavano avere precedenti di Polizia in materia di stupefacenti e che, il 25enne, era irregolare sul territorio dello Stato. Accompagnato in Questura, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.