Ancona, 20enne sorpreso con hashish in stazione: scatta il Daspo Urbano

È il 66esimo provvedimento emesso dal Questore Capocasa dall’inizio dell’anno. Al giovane vietato l’accesso e lo stazionamento nell’area della stazione fino al 2026



ANCONA – Trovato in possesso di circa 18 grammi di hashish all’interno della stazione ferroviaria di Ancona, un giovane italiano di circa 20 anni è stato raggiunto da un provvedimento di Daspo Urbano (DACUR) emesso dal Questore Cesare Capocasa.

Il fatto risale a Ferragosto, quando la Polizia di Stato ha fermato il ragazzo all’interno dello scalo ferroviario e, durante i controlli, ha rinvenuto la sostanza stupefacente. La successiva denuncia ha attivato le misure previste dall’articolo 13 del decreto legge 14/2017, che consente al Questore di disporre il divieto di accesso e stazionamento nei pressi di locali pubblici, scuole o esercizi commerciali per soggetti denunciati o condannati per reati legati allo spaccio.

Al giovane è stato vietato l’accesso e lo stazionamento nell’area della stazione ferroviaria e nelle vicinanze degli esercizi pubblici circostanti fino al 2026. In caso di violazione del provvedimento, scatterebbero ulteriori sanzioni penali, con denuncia e rischio di reclusione.

Con questo, salgono a 66 i Daspo Urbani emessi dal Questore di Ancona nel corso del 2025, nell’ambito di un’intensificata attività di prevenzione e contrasto al degrado urbano e alla microcriminalità.