Allarme maltempo, due auto bloccate nei sottopassi: tre persone soccorse

JESI – Allarme maltempo a causa delle forti piogge che si sono abbattute oggi sulla regione. In Vallesina si sono registrati smottamenti di terreno, sottopassi allagati e infiltrazioni d’acqua. Critica la situazione a Jesi dove da questa mattina i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i sanitari della Croce verde stanno intervenendo per fronteggiare l’emergenza.

Nel pomeriggio, una Mercedes con a bordo due donne è rimasta intrappolata nel sottopasso di via Latini: l’allarme è scattato verso le 17,50 e sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde e la Polizia locale con tre agenti. Si sono immersi nell’acqua che arrivava a circa un metro e mezzo, hanno estratto le due donne dall’abitacolo e le hanno portate in braccio dentro l’ambulanza dove sono state visitate e tranquillizzate. Non avevano riportato traumi ma solo un grosso spavento. Per loro non c’è stato bisogno del ricovero in ospedale.

Poco dopo, sempre a Jesi, ma in via Acquasanta in direzione San Marcello, una situazione analoga con una vettura rimasta in panne sotto un ponticello. Il conducente, un uomo di 41 anni di origini indiane, è salito sul tettino dell’auto e ha atteso per un’ora che venissero a salvarlo. Lo hanno aiutato i Vigili del fuoco e i sanitari della Croce verde, che lo hanno portato al Pronto soccorso. Una situazione drammatica in tutta la città con tutti i sottopassi chiusi per allagamenti: in via Fontedamo che porta all’ingresso della superstrada c’era oltre un metro d’acqua; chiuso dunque lo svincolo di Jesi-est.

Allagato il sottopasso di via Barchetta e quello di via Roncaglia. Allagamenti anche in viale don Minzoni, via Pasquinelli, via Mazzangrugno. Una frana a Santa Lucia. I vigili del fuoco stanno intervenendo con tutti gli uomini a disposizione e le squadre speciali dei Sommozzatori e del reparto Portuali. Finora sono venti gli interventi eseguiti, numero comunque destinato ad aumentare visto che la pioggia continua a cadere copiosa. Il Comune di Jesi, che ha inviato le squadre di operai a chiudere sottopassi e strade, raccomanda massima prudenza per chi si trova per strada. La situazione è in evoluzione.