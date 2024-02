Alberi di Natale danneggiati a Monte San Giusto, denunciati tre ventenni

MONTE SAN GIUSTO – Sei alberi di Natale danneggiati nel periodo natalizio, individuati i presunti autori, si tratta di tre giovani del posto ritenuti responsabili di due episodi. Per loro è scattata la denuncia a piede libero per danneggiamento aggravato.

L’indagine dei carabinieri della locale Stazione era partita dopo che la notte del 16 dicembre scorso ignoti, all’interno della piazzetta “Donatore del Sangue”, avevano danneggiato fino a distruggerla completamente una bolla di plastica in PVC posta a copertura di tavoli e sedie del bar “La Pineta”. Per gli investigatori le stesse persone si sarebbero poi accanite contro sei alberi di natale che la Pro Loco comunale aveva posizionato per abbellire via Colombo in occasione delle festività natalizie. Il danno economico complessivo sarebbe risultato essere pari a circa 1.000 euro.

Secondo gli investigatori gli autori dei danneggiamenti sarebbero tre ventenni del posto, due italiani e un macedone, ai quali i carabinieri sono arrivati visionando le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza installati nella zona. Per gli investigatori si sarebbe trattato di una bravata, nessun movente particolare ci sarebbe stato alla base dell’azione dei tre.