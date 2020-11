Agugliano, vandali squarciano la rete del campetto

Potrebbe essere stato un gruppo di ragazzini a provocare il danno al campetto di Agugliano, contravvenendo anche al divieto di assembramento. Il monito del sindaco Thomas Braconi non è tardato ad arrivare

AGUGLIANO – Potrebbe essere stato un gruppo di ragazzini a squarciare la rete del campetto di Agugliano contravvenendo anche al divieto di assembramento. Il monito del sindaco Thomas Braconi non è tardato ad arrivare: «Dopo un importante lavoro di riqualificazione il campetto polivalente di via Lattanzi potrà ritornare ad essere un luogo di sport e socializzazione per la nostra comunità. Purtroppo però, nonostante il divieto di assembramento e la pesante situazione che tutto il Paese sta vivendo, dobbiamo constatare un atto di vandalismo a danno di un bene comune che ricadrà su tutta la comunità».

In questo periodo la gestione dell’emergenza sanitaria è una priorità dell’azione amministrativa ma si cerca comunque di portare avanti i progetti. E’ partito quello di demolizione e ricostruzione del teatrino di Castel D’Emilio, un luogo che è stato per tanti anni un punto di riferimento per la vita sociale ed aggregativa della frazione. «Un spazio che vorremmo potesse tornare ad essere un luogo di incontro tra le generazioni, continua il primo cittadino».