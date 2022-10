Jesi, l’addio a Cinzia Ceccarelli e Sabina Canafoglia, morte nel canale Sant’Elena

JESI – Giovedì l’ultimo, duplice addio, a Cinzia Ceccarelli (58 anni) e Sabina Canafoglia (51) le due colleghe di lavoro dell’Elica di Fabriano morte nel canale Sant’Elena dove l’auto su cui viaggiava è finita e si è inabissata. Le vittime del tragico incidente di ieri sera ( https://www.centropagina.it/jesi/serra-san-quirico-tragico-fuoristrada-auto-canale/) che ha sconvolto tutto il territorio, saranno salutate domani essendo stati fissati i funerali. Già nella tarda serata di ieri infatti, il Pm della Procura di Ancona non ha ravvisato la necessità di disporre esami autoptici per chiarire le cause del decesso delle due donne, che si trovavano l’una al volante e l’altra sul sedile anteriore del passeggero, e sono rimaste intrappolate nella Volkswagen Polo finita nel canale.

La salma di Cinzia Ceccarelli è stata composta alla Casa funeraria di Bondoni a Castelplanio. La donna, 58 anni, lascia i fratelli Nando e Francesco, le cognate e i pronipoti. Domani (mercoledì 12 ottobre) dalle ore 10 sarà aperta la camera ardente e quanti vorranno potranno renderle omaggio e abbracciare i familiari. I funerali saranno celebrati giovedì 13 ottobre alle ore 15,30 nella chiesa di Santa Maria del Piano, poi la tumulazione al cimitero di Jesi.

La chiesa di San Giuseppe accoglierà i funerali di Sabina Canafoglia



Sempre giovedì, l’estremo saluto a Sabina Canafoglia, 51 anni, originaria di Monsano ma residente a Jesi. La salma è stata trasferita alla Casa Funeraria Santarelli (via Breccia, Monsano) dove già da oggi pomeriggio alle 15 è aperta la camera ardente. I funerali saranno celebrati giovedì alle 16 nella chiesa di San Giuseppe a Jesi, poi la tumulazione al cimitero di Monsano. Lascia nel dolore il marito Andrea, i figli Chiara e Davide, la madre Maria Luisa, la sorella Elisabetta, i suoceri e gli amici. Grande cordoglio a Jesi, dove il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha espresso il dolore della collettività sulla pagina social del Comune: «L’Amministrazione comunale esprime sincero cordoglio per la tragedia consumatasi ieri sera che è costata la vita a due lavoratrici di Jesi ed è particolarmente vicina al profondo dolore dei familiari».