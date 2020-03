Acqualagna: si finge venditore di immagini sacre e le ruba il portafoglio, denunciato

ACQUALAGNA – Vende immagini sacre dicendo di aver perso il lavoro. Ma in realtà si tratta di un ladro di portafogli. Denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Urbino hanno denunciato in stato di libertà per furto in abitazione un 60enne con numerosi e specifici precedenti di polizia.

L’episodio risale alla mattina dello scorso 24 febbraio, quando una donna chiese aiuto telefonicamente ai Carabinieri della Stazione di Acqualagna, poiché si era resa conto di aver subito il furto, all’interno della propria abitazione, del portafoglio contenente poche centinaia di euro.

Durante la segnalazione ai militari, la donna spiegò dettagliatamente che verso metà mattino si era presentato da lei un signore di 60 anni circa, il quale proponeva di venderle delle stampe con immagini religiose, riferendole inoltre che veniva dal Nord Italia e che aveva da poco perso il lavoro. La donna, presa da senso di compassione, aveva acquistato una stampa al costo di 10 euro, non considerando che quel gesto, seppur nobile, aveva permesso al malvivente di vedere dove avesse riposto il proprio portafoglio e di verificare che il cancelletto di casa era rimasto aperto. Infatti, dopo pochi minuti dall’incontro con lo sconosciuto rivenditore di immagini sacre, la donna aveva notato che all’esterno della propria abitazione erano sparsi per terra i suoi effetti personali e documenti, allarmandosi e capendo sin da subito di aver subito un furto.

Immediate le ricerche dei Carabinieri, che grazie alle prime descrizioni della donna, avevano compreso si trattasse di una persona che non abitava nel paese ed era sconosciuto ai cittadini di Acqualagna. La celerità della segnalazione della donna ed il breve lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato, hanno permesso agli operanti di rintracciare ed identificare l’autore, il quale si stava ancora aggirando con fare sospetto nel centro di Acqualagna. Di qui l’attività che ha portato alla denuncia.

L’attività di polizia, condotta dalla Stazione Carabinieri di Acqualagna, rientra nel quadro dei servizi di contrasto ai furti in appartamento e alle truffe, soprattutto nei piccoli centri, dove abili delinquenti entrano in azione con trucchi di ogni genere, facendo leva sulla sensibilità delle vittime e carpendo la loro fiducia, con lo scopo di derubarle.

In questi casi risulta fondamentale contattare il 112 e segnalare immediatamente quanto è accaduto alle Forze dell’Ordine.