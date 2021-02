Acqualagna, perde il controllo del furgoncino e vola giù da una scarpata

L’allarme è stato dato da un automobilista di passaggio. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: il 37enne trasferito in eliambulanza all'Ospedale di Torrette

ACQUALAGNA – Ha perso il controllo del suo furgoncino ed è volato giù da una scarpata. È successo nel tardo pomeriggio del 10 febbraio lungo la superstrada, a Sant’Anna del Furlo, nel territorio comunale tra Acqualagna e Fermignano. Protagonista dell’incidente un corriere 37enne che stava facendo della consegne.



L’uomo, alla guida di un Citroën Jumpy bianco, avrebbe perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e finendo nella scarpata al di sotto del tratto stradale: un volo di circa dieci metri. Da chiarire l’esatta dinamica e le eventuali cause: presumibilmente il maltempo e la pioggia hanno svolto un ruolo da protagonisti.



L’allarme è stato dato da un automobilista di passaggio. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cagli, i sanitari del 118 e la Polizia stradale di Urbino. Vista la gravità del sinistro è stata allertata anche l’eliambulanza che ha provveduto al trasporto del ferito all’Ospedale Regionale di Torrette. Nonostante i gravi traumi riportati, soprattutto ad un arto inferiore, il 37enne sarebbe rimasto sempre vigile e non sarebbe in pericolo di vita.