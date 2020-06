Acqualagna, coppia di escursionisti intrappolati nella Gola del Furlo: salvati dal soccorso alpino

Hanno passato la notte arrampicati su un albero. Per cause da chiarire, si sarebbero allontanati dal resto della comitiva e, nel vano tentativo di ricongiungersi al gruppo, si sarebbero persi

ACQUALAGNA – Brutta disavventura per una coppia di escursionisti rimasti intrappolati nello strapiombo della Gola del Furlo e costretti a trascorrere la notte arrampicati su un albero.



È successo nella notte a cavallo tra il 13 e 14 giugno. I due, 24 e 25 anni, facevano parte di un gruppo di escursionisti che, nella giornata del 13 giugno, avevano preso parte a un’uscita collettiva. Per cause da chiarire, si sarebbero allontanati dal resto della comitiva e, nel vano tentativo di ricongiungersi al gruppo, si sarebbero persi fino ad arrivare sul ciglio di uno strapiombo.



Sono stati proprio loro, intorno alle 20.30, a chiedere l’intervento dei soccorsi: sul posto sono prontamente intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Cagli e Pesaro che, insieme al gruppo del Soccorso Alpino Marche, hanno individuato la coppia.

Solo nella primissima mattinata della giornata odierna, grazie alla luce diurna, i soccorritori sono riusciti a iniziare le operazioni di salvataggio che si sono protratte per diverse ore. I due giovani, nonostante lo spavento e il freddo, stanno bene.