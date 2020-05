A14, schianto tra il casello di Loreto e Ancona sud: un ferito

LORETO – Maxi schianto stamattina, 12 maggio, alle 7.30 lungo l’autostrada A14, tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona Sud in direzione nord.

Un autocarro e una macchina modello Audi si sono scontrate. Sul posto il 118, i vigili del fuoco del distaccamento osimano e una pattuglia della Polizia stradale di Porto San Giorgio.

Ferito miracolosamente in maniera lieve il giovane di 35 anni alla guida dell’Audi. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dal personale del 118. Il giovane è riuscito a uscire da solo dalla sua macchina semidistrutta. Non è rimasto incastrato all’interno delle lamiere infatti, il camion ha colpito la parte bassa della macchina salvandolo.

La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza la macchina. Illeso il conducente dell’autocarro, non del posto. I rilievi sono tuttora in corso da parte della Polizia per comprendere la dinamica dell’incidente. Forte il rallentamento al traffico ma al momento è tornato scorrevole.