A14, Cupra Marittima: quattro cinghiali in autostrada, due sono stati investiti

Gli animali sono passati attraverso una falla nella recinzione, oltrepassando il new jersey che separa le due carreggiate. L'urto con un'auto e un mezzo pesante

CUPRA MARITTIMA – Questa mattina, intorno alle ore 10:20 circa, quattro cinghiali sono piombati in autostrada A14, al km 295, nel territorio di Cupra Marittima.

Sono passati attraverso una falla nella recinzione, andando persino ad oltrepassare il new jersey che separa le due carreggiate.

Due di loro si sono subito allontanati nei campi circostanti, mentre gli altri due sono stati investiti. Il primo è stato preso sotto da un’autovettura ed è morto sul posto. L’altro è stato colpito da un mezzo pesante ed è rimasto ferito gravemente.

Per fortuna per i due conducenti coinvolti nessuna lesione grave, ma sicuramente un forte spavento.

Sul posto è intervenuta la pattuglia della Sottosezione autostradale di Porto San Giorgio, che è riuscita a far decelerare e ad arrestare il traffico, tenendolo bloccato per circa 10 minuti.

Gli operatori, vedendo l’animale (situato al centro della carreggiata con direzione sud) sofferente, al fine di scongiurare possibili drammatiche conseguenze per la circolazione stradale, hanno deciso di abbatterlo.

Un anno fa, nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2019, in A1 nei pressi di Lodi, un episodio simile causò un grave incidente stradale, con la morte di un giovane e diversi feriti gravi tra cui tre bambini.