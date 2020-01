Festeggiamenti in pompa magna per la Cucine LUBE Civitanova. Nella suggestiva cornice del ristorante “Orso”, tra i calorosi applausi dei presenti, è andata in scena la grande festa in onore degli eroi del ‘triplete’, organizzata dai tifosi di Lube nel cuore per ringraziare i loro beniamini delle vittorie ottenute in un 2019 straordinario. Anche noi eravamo lì e vi raccontiamo la serata

Vai all'articolo