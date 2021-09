European Master: la Spagna batte il record del Mondo

ANCONA – Subito ottimi risultati nelle gare di EMAF – European Masters Athletics Festival For Silver Age ad Ancona. Nelle prime gare sono arrivate subito due migliori prestazioni italiane di categoria. Ma si evidenziano soprattutto un record del mondo e uno europeo, ottenuti dai portacolori della Spagna, nelle appassionanti competizioni al Palaindoor. Il gioiello del primato mondiale porta la firma dell’iberico José Vicente Rioseco, classe 1941, che nei 1500 metri abbatte il limite M80 correndo in 5:33.33, oltre 14”in meno rispetto al crono di 5:47.84 stabilito nella scorsa stagione a Nantes dal francese Jean-Louis Esnault. Parla spagnolo anche il nuovo recordman europeo dei 400 M85, l’intramontabile Manuel Alonso con 1:23.62, per abbassare di più di 3” il tempo di 1:27.01 che apparteneva dal 2016 al tedesco Herbert Müller. In questa gara c’è il primato italiano SM75 di Roberto Paesani in 1:09.00, 10 centesimi tolti a quello siglato quest’anno da Aldo Del Rio. Il romano si piazza secondo nella graduatoria in base alle tabelle di punteggio, dopo essere stato quarto nei 60 con 9.13.

Al femminile esulta Bruna Spano che si conferma protagonista. Dopo il record nei 100 all’aperto, la sprinter piemontese si prende anche la migliore prestazione nazionale dei 60 SF70 con 9.84 e abbatte di quasi tre decimi il 10.13 di Giusy Sangermano timbrato nel 2017. In classifica è terza, mentre la romena Elena Pagu a 95 anni ferma il cronometro a 18.30. A conquistare lo score più alto nella propria gara e quindi il primo posto è Giuliano Costantini, marchigiano di Sant’Ippolito, che atterra a 9,93 nel triplo M70 e si toglie la soddisfazione di superare per un centimetro il lettone Valdis Cela, primatista mondiale delle prove multiple. L’altro triplista italiano Fabrizio Finetti coglie invece il quinto punteggio con 10,61 tra gli M60. Terzo posto invece nel ranking dei 1500 per il mezzofondista Marco Moracas (M60) in 4:49.23 e nel triplo per Maria Grazia Rafti con 8,07. La squadra con il maggior numero di primi posti è la Germania, quattro volte al successo: vincono la triplista Petra Herrmann, a soli 10 cm dal mondiale W60 con 10,17, ma anche Brigitte Heidrich nei 400 W60 e Conny Wagener sui 1500 W65, oltre al velocista Rudolf König nei 60 M85.

Intanto vanno avanti gli incontri e le attività del programma: l’intervista con l’ultramaratoneta Marco Olmo a cura di Marco Cardinaletti, e l’itinerario culturale Da mare a mare, dal Passetto al porto, per visitare i principali punti di interesse della città di Ancona. Oggi al Palaindoor gare mattina e pomeriggio, prima della chiusura.