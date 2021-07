FABRIANO – Prima gara all’estero ricca di soddisfazioni per il giovane pilota automobilistico fabrianese Simone Riccitelli. A Lausitzring (Berlino), nel weekend appena trascorso (23-25 luglio), ha preso parte alla sua seconda prova nel DTM Trophy, dopo il debutto di fine giugno a Monza.

Riccitelli, al volante della Bmw M4 del Ceccato Racing Team, ha conquistato l’8° posto in gara-1 sabato e il 6° posto in gara-2 domenica. «Sono contento – ci ha detto Simone al ritorno in Italia – perché in entrambi i casi sono partito molto indietro, dalla quindicesima posizione a causa di “qualifiche” complicate, e sono riuscito a rimontare tra piloti di livello molto alto. Insomma, direi che il weekend è andato bene, anche perché non conoscevo la pista e quindi ho dovuto “impararla” rapidamente».

Ricordiamo che il mese scorso, a Monza, Riccitelli aveva conquistato un 5° posto e nella seconda gara era stato costretto al ritiro. «Complessivamente, quindi, posso essere soddisfatto di quanto fatto finora sia a Monza sia in Germania».