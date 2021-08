Ancona-Matelica: «Contro il Pescara partita tosta»

L'Ancona-Matelica si prepara a debuttare in campionato. Stasera mister Colavitto dovrà fare i conti con una squadra candidata a salire in Serie B

ANCONA – È stata una settimana intensa per l’Ancona-Matelica. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Montevarchi, il gruppo guidato da mister Gianluca Colavitto ha fatto fatica a smaltire gli inevitabili acciacchi che ha lasciato sulle gambe la partita di una settimana. La squadra che arriva stasera alla partita di Pescara, che segna di fatto l’esordio in campionato, ha diversi acciaccati. I difensori Farabegoli e Iotti non stanno bene (l’ultimo proverà a stringere i denti), così come per l’attaccante Moretti che spera almeno di essere in panchina.

«È una partita difficilissima – ha detto il tecnico -, incontriamo una candidata alla vittoria finale, l’avversario è tosto, i miei ragazzi ce l’hanno messa tutta durante la settimana. Il nostro atteggiamento sarà quello di sempre: cercheremo di mettere in difficoltà gli abruzzesi con la nostra intensità. Tuttavia, siamo consapevoli di non avere ancora i novanta minuti sulle gambe e per questo motivo penso che chi entrerà dalla panchina potrà fare la differenza». I tifosi che hanno acquistato i biglietti per partecipare alla trasferta sono 323. «Sappiamo quanto sia importante per i tifosi il derby dell’Adriatico, faremo il possibile anche per loro».