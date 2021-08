L’Asd ruzzola Mondolfo si laurea campione d’Italia 2021

MONDOLFO – Dopo 34 anni di digiuno l’Asd ruzzola Mondolfo vince il campionato nazionale di ruzzola a squadre UISP 2021, sia nella categoria A, che nella categoria B. L’ultima a centrare questa impresa era stata nel 1984 la squadra capitanata da Marco Del Moro. A distanza di ben 12.419 giorni il trofeo torna quindi nel pesarese.



Durante il 37esimo Campionato nazionale andato in scena il 22 Agosto a Monteroberto, le formazioni della Asd ruzzola Mondolfo del Presidente Tonino Rosati hanno sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi anche due secondi posti nel campionato singolo e due vittorie nel campionato regionale con le formazioni capitanate da Massimo Donati (Serie a) e Tonino Rosati (Serie B).



Alla manifestazione hanno partecipato ben 32 formazioni provenienti dalle storiche Regioni del Centro Italia, suddivise in 19 squadre di categoria B e 13 di categoria

Una vittoria figlia di un grande affiatamento di tutti i componenti del team: sugli scudi sicuramente la prestazione di Francesco Piagnerelli – «Senza di lui, la nostra squadra, domenica pomeriggio, si sarebbe trovata a congratularsi con le altre formazioni” ha commentato altro componete della squadra e storico addetto stampa Giancarlo Rossi della società, ma anche Loris Svarca, autore del lancio finale che ha permesso di superare quella degli atleti senesi. «Si è levato un urlo di felicità e liberazione – ha aggiunto Rossi -, soprattutto perché la nostra formazione, nata per caso dopo una cena, non credeva assolutamente di vincere il titolo nazionale. In tutta onestà, la nostra punta di diamante, Francesco, ci ripeteva ossessivamente che noi avremmo potuto farcela, ma non riuscivamo a capire se lo dicesse seriamente o scherzasse».

A completare l’impresa della Società Mondolfese, il primo posto anche per la squadra capitanata da Sauro Campanelli ed il terzo conquistato dagli uomini capitanati da Polverari Leonardo.



Rossi conclude poi con un personale ringraziamento speciale ed una dedica doverosa: «Mi permetto di ringraziare il mio osteopata Mattia Ferretti di Senigallia per avermi risistemato la mia spalla, altrimenti avrei potuto fare solo il portaborse e di dedicare questo successo di squadra a 4 grandi atleti scomparsi più o meno recentemente; Nazzareno Angeloni (Neno), Giovanni Rossi, Elso Donati e Mauro Cursi».