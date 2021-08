Ancona-Matelica, esordio in campionato con il Pescara

La partita tra le due formazioni ritorna dopo 14 anni. Varato il calendario della serie C. Cresce l'attesa dei tifosi per questa nuova avventura

ANCONA – L’Ancona-Matelica debutterà in campionato il 29 agosto all’Adriatico di Pescara. La partita tra le due formazioni ritorna dopo 14 anni. Varato il calendario ieri sera, nella mattinata era stato stilato il girone B: ci sono poche sorprese rispetto alle previsioni della vigilia. La griglia parla chiaro: 6 toscane, 4 dell’Emilia Romagna, con la Virtus Entella in rappresentanza della Liguria. Suggestiva la trasferta in Sardegna con l’Olbia.

«Era il girone che ci aspettavamo – ha detto il direttore sportivo Francesco Micciola -, ci sono 4 o 5 squadre che partono con i favori del pronostico. Mi riferisco, in particolare al Pescara, Modena e Reggiana». Prima però, testa alla Coppa Italia. il 21 agosto al Del Conero arriverà il Montevarchi. Il match è a eliminazione diretta, chi passa affronterà l’Avellino al Partenio il 15 settembre.