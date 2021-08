Tanti personaggi, spettacoli e magia per tutti i lunedì di agosto nel Borgo di Gradara. Eventi per piccoli e grandi, tra musica, teatro e fantasia per scoprire una Gradara incantata. Serate di suggestioni e di magia insieme a tanti simpatici personaggi che si potranno incontrare nelle vie e negli angoli di questo suggestivo castello

