Fano, 56enne travolta sulle strisce pedonali da una vettura in transito

FANO – Stava attraversando la strada sulle apposite strisce pedonali quando è stata travolta da un’auto in transito. È successo in via Roma intorno alle 12.40 del 17 luglio.



Protagonista della vicenda una 56enne che, nell’impatto con il mezzo, è finita rovinosamente sull’asfalto. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha provveduto al trasferimento all’ospedale San Salvatore di Pesaro.



Sul luogo anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso e per fare luce sull’esatta dinamica dei fatti. Dalle prime indiscrezioni trapelate sembrerebbe che la donna stesse attraversando la strada Flaminia sulle apposite strisce quando sarebbe stata centrata da una Fiat Panda condotta da una 77enne anch’essa fanese.