La rabbia nella coppia, a cosa serve e come gestirla

Rabbia e conflitto nella coppia non sono necessariamente negativi. Per gestirli in modo costruttivo occorre prima capire che funzione svolgono

Tutte le coppie che arrivano in terapia si trovano in una condizione di conflitto, che a volte si manifesta in modo diretto ed esplicito e altre volte resta nascosto o viene negato. Anche il grado di intensità emozionale può essere diverso da una coppia all’altra, ma in ogni caso il conflitto all’interno di una coppia è in qualche misura inevitabile: ciò che determina quanto il conflitto diventi fonte di sofferenza, è il modo costruttivo o distruttivo con cui i partner lo gestiscono. Se il conflitto viene gestito in modo sano, può costituire una forza per la coppia, perché permette ad entrambi i partner di sentirsi ascoltati, compresi, rispettati e di ottenere ciò che desiderano. In terapia di coppia, il compito del terapeuta non è quello di evitare, prevenire o minimizzare il conflitto; il terapeuta non deve temere il conflitto e tentare di soffocarlo, ma aiutare la coppia a gestirlo, a partire dal fatto di considerarlo normale e dall’abbandonare la convinzione che una coppia felice debba essere priva di problemi.

Una grande conquista, nella capacità di gestire i conflitti, è diventare consapevoli di quale funzione svolga la rabbia nella propria coppia. Di solito quando c’è un conflitto c’è anche rabbia, l’emozione considerata più distruttiva per la coppia, emozione che spesso spaventa anche il terapeuta. Piuttosto che reprimerla, diventa invece prezioso decodificarla, capirne il significato per ogni partner e portare alla luce la sua funzione nel rapporto e i vantaggi, spesso non consapevoli, che produce.

Vediamo alcune funzioni che possono essere svolte dalla rabbia nel conflitto di coppia (G. Weeks, S. Treat, “Terapia di coppia”):

Capire quale funzione svolga la rabbia nella propria coppia è un passaggio imprescindibile per poter imparare a gestirla. Un altro elemento necessario per dare significato alla rabbia nel rapporto di coppia è il ruolo della famiglia di origine e la sua influenza sul modo in cui ciascun partner usa e vive la rabbia. L’influenza della famiglia di origine tocca molti aspetti della vita di un individuo e si estende anche alle convinzioni e agli atteggiamenti verso la rabbia: come gestivano la rabbia i propri genitori? E come reagivano alla propria rabbia? Anche la scelta del partner risente di queste esperienze: ad esempio, una persona cresciuta in una famiglia con molta aggressività, potrebbe cercare un partner che appaia poco rabbioso, o al contrario potrebbe inconsciamente ripetere lo stesso copione visto tra i genitori, seppur rigettandolo razionalmente. La coppia può scoprire in sé la stessa dinamica presente in una o in entrambe le famiglie di origine dei partner e questa consapevolezza può mitigare l’intensità emotiva dei conflitti, farli vedere sotto una nuova luce e permettere di gestirli meglio.

