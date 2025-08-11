Quelli che non si riposano mai

Non si riposano mai, non si fermano mai, sono sempre affaccendati in qualcosa. Anche durante le ferie riempiono l’agenda di attività, impegni, eventi e incontri. Di solito suscitano stupore e ammirazione negli altri perché sembrano avere energie inesauribili e perché appaiono come persone efficienti, dinamiche, piene di interessi. La loro iperattività viene quindi percepita in modo positivo come una scelta intenzionale e come una caratteristica desiderabile. La società in cui viviamo promuove attività, produttività ed efficienza mentre connota in modo negativo il riposo, come pigrizia, mancanza di iniziativa e di ambizione, mancanza di prestanza fisica.

Questo continuo essere impegnati e attivi può però nascondere un significato più profondo e rappresentare un meccanismo di difesa. A cosa servirebbe? A evitare il confronto con pensieri ed emozioni vissuti come pericolosi e disturbanti, con ricordi dolorosi o con situazioni difficili da affrontare: passare continuamente da un’attività all’altra non lascia neanche il tempo per fermarsi a pensare e sentire. Questa può essere la reale motivazione dietro l’iperattività, ma molto spesso sfugge alla consapevolezza o viene negata sia agli altri che a sé stessi.



Il tempo viene saturato con impegni che possono spaziare da quelli lavorativi, a quelli familiari, a quelli sociali. La persona appare quindi agli altri come produttiva e efficiente ed è essa stessa convinta di impegnare le sue energie per portare a termine dei compiti (che sia per scelta o per dovere), ma in realtà il suo scopo è evitare stati mentali temuti. I contenuti con cui il tempo viene riempito non hanno perciò un valore intrinseco, potrebbero essere intercambiabili con altri: non importa insomma cosa fare e come occupare il tempo, qualsiasi cosa andrebbe bene pur di evitare di rimanere da soli con i propri pensieri.





La funzione difensiva o compensativa dell’iperattività non è presente necessariamente in tutte le persone molto attive e dinamiche, ma possiamo ipotizzarne un ruolo consistente in presenza di una serie di segnali. È più probabile che una persona usi l’attività per difendersi da qualcosa quando:

–Prova un disagio anche molto intenso quando deve necessariamente fermarsi e riposare o dedicarsi ad attività tranquille e rilassanti.

-Nei momenti di riposo e di sospensione delle attività, sperimenta pensieri ed emozioni sgradevoli come preoccupazione, ansia, tristezza, rabbia, colpa, nostalgia, mancanza, vuoto, solitudine

-Trova nei numerosi impegni accumulati una giustificazione per sottrarsi a situazioni scomode o ansiogene. Avere sempre qualcosa da fare può essere un alibi per non passare del tempo con i familiari, per rimandare una visita che suscita ansia, per procrastinare un incontro indesiderato.

-Il disagio nei momenti di inattività è così intenso da spingerla a impegnarsi immediatamente in qualcosa.

–Deve costantemente distrarsi con qualche stimolo che catturi la sua attenzione abbastanza da non permettere ad altro di affiorare alla mente.

–Vive come uno spreco il tempo non impegnato nel fare qualcosa, si sente in colpa perché non lo utilizza in qualcosa di produttivo.

–Tende a sovraccaricarsi, ad accumulare un numero eccessivo di impegni, a non rinunciare mai a proposte e occasioni anche a costo di saturare le giornate e a costo di un dispendio eccessivo di energie.

–Tende a reprimere le emozioni, a non saperle riconoscere ed esprimere; tende ad evitare la riflessione su di sé e l’introspezione per rivolgere l’attenzione all’esterno.

–Tende a voler controllare tutto, a pianificare, prevedere, organizzare. Essere sempre impegnati in qualcosa, fare, agire sono modi per sentire di avere un controllo e un potere sulla realtà. Essere fermi senza un compito da portare a termine o un obiettivo da raggiungere fa sentire più vulnerabili e impotenti e senza uno scopo che dia senso alla vita.



Alla base dell’iperattività può esserci quindi l’evitamento di contenuti mentali sgradevoli. In altri casi, essere sempre attivi e produttivi potrebbe essere un modo per sentirsi adeguati e all’altezza, per avere l’apprezzamento e l’ammirazione degli altri e per evitare di deluderli. Oppure, impegnarsi all’eccesso può essere un modo con cui si cerca di evitare un possibile fallimento.

In questi casi, dunque, l’ essere sempre attivi, il non fermarsi mai, non sono una decisione libera e consapevole, ma rappresentano una necessità: si è costretti a non fermarsi, per evitare di stare male. Questo comporta delle conseguenze negative: chi sente di non potersi fermare finisce per abusare delle proprie risorse fisiche e mentali, con il rischio di compromettere il proprio benessere e la propria salute. Un eccesso di attività finisce per creare stress e ansia, perché mette continuamente sotto pressione. Anche le relazioni con gli altri possono risentirne perché le persone care si sentono trascurate o lasciate in coda rispetto ai numerosi impegni. Il lavoro può venire compromesso perché si rischia di bruciarsi, dando fondo alle energie e non concedendosi spazi di ricarica e decompressione. Poiché lo scopo dell’iperattività è non provare le emozioni, il continuo evitamento porta a una sempre maggiore disconnessione dal proprio mondo interiore ed emotivo.



Per poter uscire dalla costrizione al fare e per potersi permettere di fermarsi e riposarsi diventa quindi necessario lavorare prima su di sé per imparare a stare nelle emozioni, soprattutto in quelle sgradevoli, per imparare a tollerarle, ad attraversarle per poi lasciarle defluire, piuttosto che cedere all’impulso di metterle a tacere gettandosi a capofitto in qualche impegno.

Dott.ssa Lucia Montesi Psicologa Psicoterapeuta

