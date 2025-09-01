Paura delle malattie: quando il timore diventa ansia e come gestirlo

Avere paura di contrarre una grave malattia è un timore molto comune, un timore normale e anche adattivo, perché ci induce ad agire in modo da salvaguardare la nostra salute. A volte, però, questo sano timore diventa eccessivo, procurando disagio e sofferenza e compromettendo la nostra qualità di vita. L’eccessiva paura delle malattie può assumere due forme: ansia di avere o contrarre una malattia in assenza di sintomi fisici, oppure ansia collegata a dei sintomi fisici effettivamente presenti, ma sproporzionata rispetto alla loro gravità.

La paura delle malattie si manifesta con una preoccupazione eccessiva per la nostra salute, con il timore di poter contrarre o di avere già una grave malattia, con la presenza di sintomi, dolori e malesseri, con la difficoltà ad essere rassicurati dal parere dei medici interpellati o dall’esito di esami e controlli.

Le cause sottostanti alla paura della malattia possono essere diverse. In alcuni casi la paura insorge in seguito a esperienze di malattia personali o familiari, in altri è collegata a certe caratteristiche stabili della personalità, come la tendenza al controllo e il percepirsi deboli e vulnerabili. La paura delle malattie, col conseguente tentativo di evitarle e controllarle, può esprimere una difesa dalla paura della morte. Può essere anche un modo per attirare l’attenzione su di sé, per essere protagonisti, o invece per evitare di assumersi responsabilità. Può essere anche una manifestazione indiretta di aggressività attraverso le continue richieste di rassicurazioni, che però vengono sistematicamente rifiutate.

La psicoterapeuta Lucia Montesi

Il tipo di cause orienta verso la scelta della strategia più utile per gestire la paura. Vediamo alcune tecniche ed esercizi che ciascuno può provare su di sé, per poi scegliere quello più rispondente alla propria situazione specifica:

–Identificare tutto ciò che rappresenta uno stress nella nostra vita quotidiana. A cosa serve? Molti dei sintomi fisici che le persone con paura delle malattie tendono a interpretare come segnali di una malattia grave sono in realtà la reazione del corpo agli innumerevoli fattori di stress della vita lavorativa, scolastica, familiare, sociale. Accorgerci del legame tra le situazioni stressanti e i sintomi fisici ci permette di avere una spiegazione per i nostri malesseri molto più realistica e probabile rispetto all’ipotesi di una malattia grave.

–Imparare a rilassarci con la tecnica di rilassamento preferita, anche la semplice respirazione: se il corpo si rilassa, diminuiscono i sintomi e le sensazioni corporee sgradevoli che generalmente innescano la paura di avere una grave malattia.

–Identificare i pensieri troppo rigidi. Chi ha una paura eccessiva delle malattie tende a dare delle interpretazioni rigide e catastrofiche dei segnali corporei o del rischio di contrarre una malattia. Le distorsioni cognitive più frequenti sono: focalizzarsi solo sulle informazioni negative e ignorare quelle positive, saltare subito alla conclusione più catastrofica anche da scarsi elementi, essere assolutamente certi dell’ipotesi più catastrofica senza contemplare alternative. Un esercizio molto utile è allenarci a riconoscere ogni volta che questi pensieri distorti sono all’opera e identificarli appunto come tali: tipici errori del pensiero che la nostra mente tende a fare e che non corrispondono alla realtà.

–Allenarci a sostituire pensieri troppo rigidi. Se tendiamo a interpretare le nostre sensazioni corporee sempre come il segno di qualcosa di grave, possiamo fare un elenco delle prove a favore e delle prove contrarie alla nostra ipotesi. Oppure, possiamo immaginare come ci risponderebbero i medici, se chiedessimo un ulteriore consulto.

–Ridurre il monitoraggio del corpo e la ricerca di informazioni e di rassicurazioni. Chi ha una paura eccessiva delle malattie passa gran parte del tempo a controllare le sensazioni fisiche, a cercare informazioni su Internet e pareri di esperti o di familiari e amici. Queste strategie sono fallimentari perché non fanno che aumentare le occasioni di provare ulteriore ansia. Un esercizio utile è scrivere vantaggi e svantaggi delle strategie che tendiamo a utilizzare e poi provare a ridurle, ad esempio diminuendo il numero di volte in cui controlliamo un sintomo ( misurando la pressione, contando le pulsazioni, controllando visivamente una macchia sulla pelle) o il tempo dedicato ad ogni controllo, non fissando immediatamente una visita per avere rassicurazioni ma provando a posticiparla, diminuendo il numero di volte in cui parliamo agli altri dei nostri timori chiedendo un parere.

–Resistere alla tentazione di passare da uno specialista all’altro. Riconoscere di avere una paura patologica delle malattie ci aiuta ad essere più obiettivi nei rapporti con i medici, a comprendere che non esiste il medico in grado di darci una garanzia assoluta, a renderci conto che se tanti medici ci hanno detto che non c’è niente di preoccupante, è più probabile che abbiamo noi un problema a fidarci, piuttosto che tanti specialisti siano tutti in errore.

–Decidere insieme al medico in quali situazioni è davvero utile/necessario consultarlo o sottoporsi a un esame.

–Fare un patto con familiari e amici: chiedere agli altri di non cedere alle continue richieste di rassicurazioni, di non assecondarci nella continua ricerca di visite e controlli medici, di evitare più possibile l’argomento “salute”.

-Se la paura delle malattie è il modo con cui cerchiamo l’attenzione e la presenza degli altri, alleniamoci a coinvolgerli e cercare la loro vicinanza e compagnia evitando di utilizzare l’argomento “salute” e puntando su altro, ad esempio attività piacevoli da condividere.

-Se la paura delle malattie copre in realtà la nostra paura della morte, dovremmo allenarci a entrare in questa paura, chiedendoci cosa in particolare temiamo della morte: non poter più fare ciò che è importante per noi? Separarci dai nostri cari? Lasciare senza aiuto i nostri cari? Cosa ci attende dopo la morte? A seconda di ciò che in particolare ci spaventa, possiamo decidere di vivere il presente con più intensità, sistemare questioni che ci preoccupano, preparare il futuro per chi ci sopravviverà, cercare nella scienza, nella filosofia o nella religione delle possibili risposte a ciò che avverrà dopo la morte.

Dott.ssa Lucia Montesi Psicologa Psicoterapeuta

