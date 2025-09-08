Litigi tra amici in adolescenza: 10 consigli per i genitori

I conflitti tra amici durante l’adolescenza sono molto comuni e carichi di coinvolgimento emotivo. Gli amici rappresentano infatti gran parte del mondo degli adolescenti, nel momento in cui affrontano il compito di separarsi dalla famiglia: gli amici provano le stesse emozioni, vivono gli stessi problemi, comprendono, sostengono, sono complici, sono lo specchio in cui trovare una conferma alla propria identità in formazione, attenuano il senso di solitudine.

Avendo un ruolo così centrale nella vita dell’ adolescente, le amicizie sono anche facilmente esposte a crisi, conflitti e rotture. I motivi di conflitto rispecchiano le caratteristiche tipiche dell’età:

–Gelosia: l’amicizia adolescenziale è tipicamente caratterizzata da esclusività e totale confidenza, perciò è molto comune provare un sentimento di gelosia quando un amico rivolge le sue attenzioni ad altre persone, quando si confida anche con altri, quando sceglie di condividere il suo tempo con qualcun altro. Basta pochissimo per sentirsi esclusi, dimenticati, abbandonati.

–Invidia: in un momento in cui i ragazzi sono particolarmente sensibili al giudizio degli altri è frequente provare invidia verso l’amico più popolare, l’amico che ha più successo in uno sport, l’amico più attraente, l’amico che ha una relazione sentimentale.

–Insicurezza: un successo di un amico può far emergere l’insicurezza, il senso di inferiorità, il senso di inadeguatezza, la paura di restare sempre nell’ombra.

–Difficoltà a gestire le emozioni. Gli adolescenti sperimentano emozioni intense ma ancora non hanno sviluppato pienamente gli strumenti per gestirle e per comunicarle in modo efficace. Spesso si sentono a disagio e in imbarazzo nel parlare dei propri sentimenti, si chiudono in sé nel timore di mostrarsi feriti o deboli, ostentano una finta indifferenza, hanno comportamenti impulsivi: il risultato è una comunicazione disfunzionale che aumenta il rischio di incomprensioni e conflitti con gli amici.

–Idealizzazione dell’amicizia. L’adolescenza è la fase delle emozioni intense e dei grandi slanci: gli amici stretti e soprattutto gli amici del cuore sono destinatari di un investimento emotivo molto forte, con aspettative molto elevate. Con l’amico o l’amica del cuore ci si sente come fratelli o sorelle, come una cosa sola, ed ogni delusione, ogni percezione di essere anche minimamente trascurati diventa una ferita bruciante.

–Instabilità dell’amicizia: le amicizie adolescenziali sono totalizzanti ma allo stesso tempo sono altrettanto instabili e volatili. Se esistono amicizie adolescenziali solide che si mantengono anche nell’età adulta, molti altri legami nati in questa fase della vita si esauriscono rapidamente o si interrompono bruscamente apparentemente senza motivo o sulla base di impressioni e malintesi.

La psicoterapeuta Lucia Montesi



I conflitti tra amici possono provocare intense emozioni negative come delusione, paura, rabbia e tristezza, ma allo stesso tempo contribuiscono alla crescita personale, perché spingono a sviluppare capacità essenziali nell’età adulta.



I genitori si trovano a confrontarsi con i problemi di amicizia dei figli perché vengono interpellati per un consiglio, perché sono destinatari dei loro sfoghi o perché osservano un malessere nei ragazzi e ne intuiscono la causa.

Il ruolo dei genitori è quello di offrire una presenza discreta che accolga le emozioni e aiuti a riflettere e a formulare soluzioni costruttive:

1- Non intervenire subito nei conflitti tra i ragazzi (soprattutto se l’intervento o il parere non è richiesto) ma lasciare ai ragazzi il tempo di sperimentarsi nei tentativi di gestione del conflitto, che rappresentano un’importante palestra per esercitare le abilità relazionali.

2-Ascoltare, ascoltare, ascoltare: quando i ragazzi si confidano, hanno bisogno di un orecchio attento ed empatico che si astenga da commenti prematuri, giudizi, rimproveri, attribuzione di colpe.

3-Mantenere un atteggiamento calmo e accogliente, evitando sia di essere contagiati dalle emozioni dei ragazzi, sia di sdrammatizzare eccessivamente.

4-Validare le loro emozioni. Anche se le reazioni emotive dei ragazzi possono apparire esagerate o incomprensibili a un adulto, è importante riconoscere il loro valore, trasmettere il messaggio che sono legittime. Le dinamiche delle amicizie adolescenziali sono infatti diverse rispetto alle amicizie adulte: è più forte il bisogno di accettazione e di appartenenza, più intenso il vincolo di lealtà, più schiacciante la pressione a conformarsi agli altri, più spaventosa la prospettiva di essere esclusi.

5-Incoraggiare i ragazzi a mettersi nei panni dell’altro e vedere le cose dal suo punto di vista, senza con questo invalidare la loro prospettiva e i loro sentimenti: la maggior parte delle volte, nei conflitti, entrambi hanno una parte di ragione. Ancora più utile è aiutare i ragazzi a capire quale bisogno sta dietro il punto di vista dell’altro. Tradurre i conflitti in termini di bisogni che stanno alla base dei comportamenti di entrambi, al di là degli interessi più superficiali in ballo, aiuta ad essere meno accecati dalle emozioni negative e a trovare una soluzione che soddisfi tutti.

6-Incoraggiare i ragazzi ad esprimere le proprie emozioni ed opinioni in un modo costruttivo: parlando in prima persona, assumendosi la responsabilità di ciò che provano, evitando di accusare o giudicare l’altro.

7-Incoraggiarli a non vergognarsi di comunicare sinceramente agli amici cosa provano: palesare emozioni e sentimenti non ci rende più indifesi e vulnerabili, anzi, ci permette di farci comprendere meglio e anche rispettare di più dagli altri.

8-Aiutarli a rendersi conto che i loro amici, come ogni persona, hanno dei limiti che può essere saggio comprendere e accettare. Questo li aiuta ad avere una visione più realistica dei rapporti umani, meno idealizzata, più flessibile.

9-Offrire un modello di comportamento sano: il modo in cui i genitori vivono le proprie amicizie e gestiscono i conflitti con i propri amici è la variabile che maggiormente influenza i ragazzi.

10-Rispettare le amicizie dei ragazzi, anche se non corrispondono alle proprie preferenze; cercare di capire che cosa trovano in quegli amici, da cosa sono attratti, entrare nel loro mondo piuttosto che criticare i loro amici.

Se le amicizie sembrano essere fonte di sofferenza per i ragazzi e presentare dinamiche di prevaricazione, manipolazione e controllo, aiutarli a prenderne consapevolezza e orientarsi verso rapporti basati su reciprocità e rispetto. Vietare e ostacolare queste amicizie malsane non è efficace, è molto più utile aiutare i ragazzi a mettere a fuoco come si sentono in questi rapporti e quali bisogni li trattengono lì, nonostante la sofferenza.

Dott.ssa Lucia Montesi Psicologa Psicoterapeuta

Consulenza, sostegno e psicoterapia online tramite videochiamata

Per appuntamento tel. 339.5428950