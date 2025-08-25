Psicologia degli insulti: perché aggrediamo verbalmente gli altri?

Gli insulti, in forma sia verbale che scritta, sono sempre più diffusi: in televisione, sui social, nelle interazioni sociali quotidiane, si fa ricorso con sempre maggior disinvoltura a questo tipo di comunicazione che mira a denigrare, schernire e offendere gli altri. Anche se ogni epoca storica ha avuto il proprio campionario di insulti, oggi questi ci sembrano proliferare più che mai perché i social network, con le loro caratteristiche di anonimato e minor responsabilizzazione, ne costituiscono il fertilissimo terreno.

Gli insulti sono un insieme variegato, possono colpire diverse grandi aree: la moralità (“stronzo”, “farabutto”, “puttana”), la competenza e le capacità (“idiota”, “cretino”), le qualità caratteriali (“coglione”), l’aspetto fisico (“nano”, “cesso”), le relazioni e la vita sessuale (“asociale”, “cornuto”, “figlio di puttana”, “frocio”), il gruppo di appartenenza (“sporco negro”, “ebreo infame”) . Possono paragonare la persona ad escrementi, a organi sessuali o parti di essi o ad animali. Possono usare termini che indicano patologie organiche o psichiche a scopo offensivo (“demente”, “mongoloide”, “pazzo”, “bipolare”). Gli insulti, insieme alle parolacce, sono una forma di comunicazione universale, presente in tutte le culture, sulla bocca (e sulla tastiera) degli adulti ma anche dei più piccoli, anche se con differenze tra aree geografiche ed etnie. Possiamo dire, insomma, che esistono insulti per qualsiasi occasione e a qualsiasi latitudine: nessuno ne è al riparo. È anche un linguaggio immediato ed efficace, in virtù della forte connotazione emotiva.

Perché le individui e gruppi ricorrono all’insulto? Vediamo i motivi più frequenti:

–Mancanza di argomenti: nelle discussioni e nei conflitti non sanno argomentare la propria posizione, si sentono messi alle strette o si sentono attaccati e si difendono sminuendo l’avversario.

–Percezione di essere minacciati, ostacolati o non rispettati; accusa verso chi si ritiene sia responsabile e colpevole del proprio disagio.

–Difficoltà di gestione della rabbia, della frustrazione, dell’ansia e in generale delle emozioni. La tendenza ad esprimere la rabbia insultando è particolarmente marcata in alcuni tipi di personalità, come quella borderline.

–Tratti narcisisti di personalità: le persone narcisiste si ritengono superiori, tendono a disprezzare, criticare e umiliare gli altri per accrescere il proprio potere.

–Invidia e tentativo di sminuire l’altro rispetto a cui si sentono inferiori.

–Bisogno di attirare l’attenzione, di provocare: è il classico esempio degli haters sui social, che seminano offese e insulti per creare scompiglio nelle discussioni altrui.

–Incapacità di empatia e di immedesimazione nelle emozioni dell’altro.

–Proiezione: meccanismo di difesa che porta ad attaccare negli altri quegli aspetti che non vengono accettati e riconosciuti in sè stessi.

–Scarsa educazione alle regole sociali, ambiente culturale di appartenenza caratterizzato da pregiudizi, sessismo, razzismo…

–La comunicazione sui social media: i social mettono una distanza tra gli interlocutori, il fatto di non assistere alle conseguenze immediate delle proprie parole diminuisce la possibilità di identificarsi nell’altro e quindi la capacità di empatia. La presenza di altri commenti ingiuriosi di altre persone crea una diffusione della responsabilità, per cui ciascuno si sente libero di esprimersi senza filtri, “tanto lo fanno tutti”.

A cosa serve insultare? Ci sono insulti che mirano ad attaccare l’autostima dell’altro, insulti che mirano ad emarginare e sottolineare una diversità (tipico esempio ne sono gli insulti a sfondo razziale), insulti che esprimono un auspicio nefasto augurando disgrazie di vario tipo. Vista la sua universalità, è possibile che l’insulto rivesta una qualche funzione utile o addirittura necessaria all’essere umano? Questa ipotesi è stata avanzata nella teoria psicoanalitica. Freud sosteneva infatti: “Colui che per la prima volta ha lanciato all’avversario una parola ingiuriosa invece di una freccia è stato il fondatore della civiltà“. Insultare sarebbe insomma una forma di sublimazione dell’aggressività, un modo socialmente più accettabile di esprimerla evitando di ricorrere all’aggressione fisica, un modo per controllare la violenza, e in quanto tale ha segnato uno scatto in avanti migliorativo nell’evoluzione dell’uomo. L’insulto sarebbe perciò una ritualizzazione dell’aggressività, che evita lo scontro fisico e lo sposta sul piano verbale.

Gli insulti vengono usati anche nella comicità e nella satira per suscitare divertimento. Il comico, come il giullare di corte, gode di una sorta di immunità per cui può dire in modo irriverente ciò che molti pensano, ma non è corretto esprimere apertamente.

L’insulto reciproco è usato anche in senso bonario tra amici o tra partner, rappresenta in questo caso un gioco che sottolinea un’appartenenza e paradossalmente, invece che esprimere aggressività, testimonia intimità, affetto e fiducia reciproca.

Gli insulti restano in ogni caso la forma peggiore per esprimere un disaccordo, una manifestazione di scarso controllo e una modalità disfunzionale di regolare le emozioni. Contribuiscono inoltre a perpetuare e rinforzare lo stigma verso categorie svantaggiate come le persone con malattia psichiatrica, con disabilità, con demenza. Gli insulti sono una forma di violenza verbale e possono provocare sofferenza, minare l’autostima, costituire un trauma, soprattutto quando rappresentano una modalità di comunicazione costante e soprattutto quando sono rivolti a bambini e ragazzi. Gli insulti possono indurre a mettere in dubbio il proprio valore e le proprie capacità, provocare depressione e ansia, minare la fiducia negli altri e in sé stessi. Le persone possono reagire in modo diverso agli insulti in base alla propria storia personale e familiare e in base al proprio contesto culturale: ciò che per uno è bonaria ironia, per un altro può essere una crudele ferita.

Gli insulti sono schiaffi, e non si tratta solo di una metafora. Ricevere un insulto equivale ad essere colpiti da uno schiaffo, come dimostra uno studio dell’università di Utrecht utilizzando l’elettroencefalogramma e il biofeedback: le parole offensive attivano le stesse aree cerebrali che registrano uno schiaffo in faccia. Di più: l’insulto cattura anche più intensamente la nostra attenzione, collegandosi immediatamente a ricordi emotivamente significativi. Gli insulti ripetuti nel tempo danneggiano anche il cervello, colpendo la mielina dei neuroni che collegano gli emisferi cerebrali (M. Teicher) e probabilmente anche altre zone. Sono perció in grado di modificare la struttura del cervello, lasciando segni permanenti.

