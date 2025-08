Arrendersi di fronte a una sfida non è necessariamente una sconfitta. In molti casi rappresenta la scelta più saggia e proficua

Qualche giorno fa cercavo su Google un aforisma sulla capacità di accettare l’impossibilità di qualcosa. Mi piace infatti usare gli aforismi per sintetizzare un concetto e ne trovo sempre di interessanti su qualsiasi argomento. Ma stavolta, niente. Zero, il nulla assoluto: non ne esistono.

Il concetto stesso di fermarsi di fronte all’ impossibile non è quindi contemplato. Ho letto tutto quello che ho potuto trovare sull’ argomento e sempre, ripetutamente e insistentemente, il messaggio che passava era: “nulla è impossibile se lo vuoi davvero”, “non arrenderti mai!”, “non rinunciare mai!”, “arrendersi è la scelta più facile”, “chi è forte e coraggioso non si arrende mai”.

La psicoterapeuta Lucia Montesi

Trovo che, pur nel suo piccolo, sia l’ennesimo segnale di una tendenza generale pericolosa. Siamo immersi in una cultura che trasmette questo pensiero e spinge nella direzione di ottenere qualunque cosa a qualunque costo, non c’ è spazio neanche per rendere pensabili il limite e l’impossibilità, con cui invece la realtà costantemente ci costringe a confrontarci.

La scelta di rinunciare ha assunto una connotazione negativa: non bisogna mai arrendersi, anche di fronte a ciò che è difficile, anche di fronte a ciò che è molto difficile, persino di fronte a ciò che è impossibile, e quindi per definizione non realizzabile: un pensiero, quest’ultimo, di fatto delirante. Tantomeno c’ è spazio per un aiuto ad accettare il limite invalicabile e a direzionare energie e speranze là dove c’ è il possibile: esistono centinaia di corsi per imparare a osare, ottenere, agire, arrivare, vincere, mentre sono rarissimi quelli che insegnano a fermarsi, rinunciare, indietreggiare, ritirarsi, accettare, lasciar andare.

“Arrivare in alto”, “Raggiungere il traguardo”, “Non accontentarsi mai”, “Puntare sempre al massimo”, “Non fermarsi”, “Migliorarsi sempre”, “Un gradino dopo l’ altro per arrivare al top”: sono i diktat del nostro tempo. Vai bene solo se procedi sempre in avanti, se macini traguardi, se porti a compimento, se arrivi in cima alla scala. Non è contemplata la possibilità di fermarsi a un gradino qualunque, di sostare, di scendere. Risultato: il dilagare di ansia, depressione, colpa, vergogna.

Il filone del “pensiero positivo”, che con la psicologia vera non ha nulla a che vedere ma che fa presa sulla persona non addetta ai lavori (e purtroppo a volte anche sugli addetti), è in gran parte responsabile dell’assunto “volere è potere”, per cui basta la forza di volontá per superare ogni limite. Psicologia spicciola purtroppo diffusissima, che arriva a contagiare anche chi dovrebbe essere molto cauto nei messaggi che trasmette. Quante volte ho sentito, ad esempio, infermieri o volontari usare questi concetti distorti con i pazienti, per di più in un ambito come quello oncologico, dove purtroppo il limite è una dolorosa realtà.

Esistono muri che non sono valicabili, che non sono attraversabili, che non sono smantellabili, e dobbiamo accettarlo. Spingere qualcuno a “non arrendersi mai”, a “sognare l’ impossibile”, con una bella frase fatta “motivazionale”, in realtà significa spingere a procedere con caparbietà cieca e ottusa e può significare mandare quella persona a schiantarsi su quel muro.

Ci sono genitori che spingono i figli verso obiettivi (scolastici, professionali, sportivi ecc.) troppo al di là della loro portata o che in realtà ai figli non stanno così a cuore, esponendoli a ripetute frustrazioni o bollando come fallimento il loro sano desiderio di fermarsi; pensano in questo modo di fare il loro bene e incoraggiarli, quando invece i figli avrebbero bisogno di sentirsi dire che a volte è saggio tornare indietro, cambiare strada, scegliere altro più adatto a sé.

Ci sono persone malate che sanno di essere arrivate al termine della vita e sono esauste, non hanno più forze, vorrebbero solo lasciarsi andare, ma si sentono dire da tutti “Non devi arrenderti!”, “Non puoi arrenderti, devi farlo per i tuoi figli!”, “Non devi rinunciare a lottare!”. Queste frasi, dette in buonafede, fanno solo sentire più in colpa e più soli, come se bastasse la forza di volontà a fermare una malattia purtroppo mortale, come se morire fosse una sconfitta per non aver lottato abbastanza, invece che un evento inevitabile della nostra esistenza.

Mi piace riflettere insieme ai miei pazienti sul termine “resa”. “Resa” è una parola molto interessante: significa allo stesso tempo sia “Atto con cui ci si arrende al nemico, capitolazione; rinuncia”, sia “Utile che si ricava da qualcosa, rendimento”. Questo secondo significato non viene mai preso in considerazione, eppure esiste e può guidarci a una percezione più equilibrata della rinuncia.

L’atto di arrendersi, nel senso di rinunciare a lottare per ottenere qualcosa, comunemente connotato in senso negativo come segno di debolezza e codardia, può in realtà, in certi casi, essere la scelta più saggia. Può significare consapevolezza della realtà e dei limiti, lucidità, accettazione di ciò che non si può cambiare, reindirizzamento di energie in una direzione più fruttuosa.

La resa, in questo senso, ha a che fare con l’ accettazione, un processo psicologico fondamentale, necessario per il nostro benessere.

Accettare non significa rassegnarsi e subire passivamente. Accettare significa essere consapevoli che qualcosa non è realizzabile o che è irrimediabilmente perduto, smettere di investire energie su qualcosa che non possiamo ottenere, smettere di lottare inutilmente contro qualcosa che non possiamo eliminare e rivolgere altrove in modo più fruttuoso le nostre energie, dedicandoci a ciò che è possibile. Significa quindi recuperare energie per riorientare la nostra vita con nuove motivazioni e nuovi scopi e serve a preservare il nostro benessere emotivo.

Dott.ssa Lucia Montesi Psicologa Psicoterapeuta

