Primo giorno di scuola: le emozioni di bambini e ragazzi lungo tutto il percorso scolastico

Che si tratti della scuola primaria e delle secondarie, il primo giorno è sempre emozionante, tra eccitazione e paura

È uno dei ricordi che restano più impressi nella memoria per la maggior parte delle persone: il primo giorno di scuola. Che si tratti della scuola primaria o della secondaria di primo grado o di secondo grado (o come siamo abituati ancora a dire noi vecchietti, elementari, medie o superiori), il primo giorno è comunque particolarmente significativo e carico di emozioni e di aspettative non solo per gli alunni ma anche per i genitori. Ogni volta si tratta di un nuovo inizio che segna un’importante tappa della crescita.

Cosa provano bambini e ragazzi quando per la prima volta varcano la soglia di una nuova scuola e iniziano un percorso sconosciuto? Vediamo le principali reazioni in base all’età e all’ordine di scuola.

SCUOLA PRIMARIA

Rispetto alla scuola dell’infanzia, i bambini si trovano in un contesto con nuove abitudini e regole da rispettare: l’orario, il posto ad un banco assegnato, l’apprendimento come richiesta esplicita e il giudizio basato sulla prestazione. Il bambino ha responsabilità nuove, come svolgere i compiti, gestire il materiale scolastico, preparare il necessario per il giorno seguente. Anche i rapporti con i compagni cambiano rispetto alla scuola dell’infanzia, diventano più profondi e importanti, delle vere amicizie: quali vecchi compagni ritroverà in classe? Con quali nuovi bambini si troverà ad approcciarsi? Sono interrogativi che a questa età diventano importanti, fonte di eccitazione ma anche di preoccupazione.

Le emozioni più frequenti sono di curiosità e di entusiasmo, ma anche di nervosismo e timore. Oltre a dover conoscere un ambiente nuovo, anche gestire la separazione dalla famiglia e l’assenza dei genitori rappresenta una piccola sfida. Alcuni bambini manifestano le proprie emozioni, altri le vivono in silenzio o le camuffano. Alcuni fanno domande su ciò che li preoccupa, alcuni manifestano la tensione attraverso sintomi come mal di pancia o difficoltà del sonno, altri ancora possono piangere o avere scoppi di rabbia. Sono reazioni normali, considerando che i bambini affrontano per la prima volta un contesto che non è più di gioco, come peraltro gli adulti non mancano di ribadire ripetutamente.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La scuola secondaria introduce molti elementi nuovi: un maggior numero di insegnanti, un rapporto diverso con gli insegnanti (generalmente più distaccato e meno improntato all’affetto e al supporto come nella primaria), l’alternanza di molte materie, testi scolastici più complessi, una diversa organizzazione dei compiti, maggiori richieste. Non a caso, il passaggio alle scuole medie e quello più frequentemente associato a emozioni negative nei ragazzi.

In questa fase si trovano non solo a gestire un maggior carico scolastico, ma anche ad affrontare le tipiche sfide della pre-adolescenza, come il cambiamento del corpo, il cambiamento delle capacità cognitive, i primi abbozzi di formazione dell’identità, tutti processi che richiedono grande energia e che possono ripercuotersi negativamente sulle prestazioni scolastiche.

A 11 anni il gruppo dei pari assume un’importanza ancora più rilevante, tanto che una delle emozioni più frequenti nei ragazzi nei primi giorni è l’ansia sociale: la paura del giudizio degli altri, di non integrarsi nel gruppo, di essere esclusi, di non essere apprezzati, di essere vittime di bullismo soprattutto da parte dei più grandi. L’ingresso nella scuola secondaria è quindi un momento delicato a cui prestare particolare attenzione.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

È il periodo in cui i ragazzi raggiungono la maturità fisica e sessuale, il pieno sviluppo cognitivo e lo status di adulto, una fase densa di acquisizioni importanti a cui si aggiungono le maggiori richieste e responsabilità del percorso scolastico superiore. Il carico di studio aumenta, il supporto degli insegnanti diminuisce, è richiesta una maggiore autonomia, c’è un rapporto meno stretto tra insegnanti e famiglia, l’ambiente è meno protettivo e più dispersivo, e allo stesso tempo viene messa alla prova la validità della scelta del percorso scolastico: ho preso la decisione giusta? È come avevo immaginato? Sono in grado di frequentare questa scuola? Mi piace? Le superiori sono la prima scuola che non è uguale per tutti, ma viene scelta. L’inizio è accompagnato da tante incertezze, anche perché spesso la decisione del percorso avviene in un momento in cui le idee sul proprio futuro sono ancora confuse e non si è ancora delineata una passione particolare.

Può rendersi necessario un nuovo metodo di studio, la routine quotidiana diventa più complessa, spesso è necessario spostarsi con dei mezzi di trasporto per raggiungere la scuola. Può essere più difficile integrare altri impegni extra scolastici come lo sport o lo studio di uno strumento musicale, può rendersi necessario stabilire delle priorità o fare delle rinunce.

La curiosità e l’eccitazione di conoscere i nuovi compagni sono particolarmente intense in questa fase in cui i ragazzi si mettono alla prova nelle relazioni amicali e amorose, anche se altrettanto intenso può essere il timore di non riuscire ad integrarsi.

Le emozioni ambivalenti all’inizio di questa tappa scolastica rispecchiano in pieno le contraddizioni che caratterizzano l’adolescenza: da una parte il sentirsi grandi, indipendenti, onnipotenti, ma dall’altra anche spaventati e fragili.

Al di là delle differenze legate ai diversi cicli di scuola, il ruolo dei genitori resta a grandi linee lo stesso ad ogni tappa: interessarsi a come stanno e cosa provano bambini e ragazzi; ascoltare non solo ciò che comunicano verbalmente ma anche i loro segnali non verbali; accogliere sempre le loro emozioni rassicurando che sono normali e rispettarle senza sminuirle o ridicolizzarle; condividere la propria esperienza; trasmettere fiducia e incoraggiamento, soprattutto in caso di difficoltà iniziali, normalizzandole; fornire inizialmente un aiuto pratico nell’organizzazione, da eliminare gradualmente.

