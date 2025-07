8 giochi amati dai bambini e la loro funzione psicologica

Giocare è per i bambini un’attività divertente e piacevole, ma da un punto di vista psicologico il gioco del bambino è molto di più di un semplice svago ricreativo.

La psicoterapeuta Lucia Montesi

Il gioco è infatti uno strumento indispensabile con cui il bambino conosce il mondo, si rapporta agli altri e impara a regolare le emozioni. I genitori propongono ai figli e condividono con loro giochi che si tramandano di generazione in generazione, che hanno praticato da piccoli e automaticamente passano ai figli, spesso senza sapere la reale portata di giochi apparentemente banali per lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale del bambino. Vediamo alcuni dei giochi più amati dai bambini e le importanti funzioni che svolgono.

1) Gioco del cucù

Chi non ha mai sperimentato almeno una volta il gioco del cucù con un bimbo piccolo? Si tratta di un gioco antico e diffusissimo, la prima e più semplice forma di gioco sociale che l’adulto propone al bambino. La maggior parte degli adulti lo utilizza senza sapere che si tratta di uno strumento preziosissimo per lo sviluppo del bambino, perché favorisce l’acquisizione di una tappa cognitiva fondamentale: la permanenza dell’oggetto.

Prima dei 6-8 mesi i bimbi non possiedono la permanenza dell’oggetto: questo significa che quando qualcosa scompare dalla loro vista, credono che sia sparito per sempre. Non sanno ancora che le cose continuano ad esistere, quindi a permanere, anche quando sono nascoste, ad esempio quando sono coperte da un telo o spostate dalla loro posizione.

Solo dopo i 6 mesi cominciano a comprendere che le cose e le persone continuano ad esistere e il gioco del cucù serve proprio a questo, perché mettendo in scena ripetute scomparse e ricomparse, aiuta a capire che la mamma o il papà non è scomparso nel nulla, anche se al momento non è visibile, ma tornerà.

Questo gioco ha anche un’importante funzione emotiva perché attraverso le ripetute separazioni seguite dai ricongiungimenti, permette di rappresentare la paura dell’abbandono e la successiva rassicurazione della presenza e aiuta perciò il bimbo a padroneggiare la paura di perdere la figura di riferimento.

2) Nascondino

Il gioco del nascondino è un’evoluzione del gioco del cucù e diventa sempre più complesso con l’età e il numero di persone coinvolte.

Giocare con il genitore a nascondersi, farsi trovare e trovare è, come il gioco del cucù, un modo per gestire la paura della separazione. Giocare a nascondino in gruppo con altri bambini significa allenarsi a sviluppare un gran numero di abilità. È necessario innanzitutto possedere una “teoria della mente”: immaginare cosa gli altri possono pensare, in questo caso dove potrebbero decidere di nascondersi o dove più facilmente verrebbero a cercarci.

Giocare a nascondino richiede di usare strategie, decidere velocemente, stabilire regole, rispettarle e farle rispettare, gestire eventuali conflitti. È anche un’occasione per imparare a gestire le emozioni: l’eccitazione di nascondersi, l’attesa, la paura di essere trovati, la frustrazione di subire “tana”.

3) La palla

Il gioco con la palla a diverse età è un altro tipo di gioco estremamente comune e semplice che tuttavia ricopre un gran numero di funzioni utili allo sviluppo del bambino.

Per il bimbo più piccolo, la palla è uno strumento ideale per sviluppare la motricità, la coordinazione oculo manuale, la percezione del proprio corpo e dello spazio. Più tardi i giochi con la palla permettono di esercitare l’attenzione, la concentrazione, il concetto di causa-effetto, la strategia.

La palla è anche un gioco sociale che mette in campo le abilità di comunicazione, di fiducia, di rispetto dei turni, di collaborazione di squadra, di gestione delle emozioni legate alla vittoria o alla sconfitta.

4) Le costruzioni

Le costruzioni sono uno dei giochi più amati dai bambini e rappresentano una vera e propria palestra per allenare un gran numero di abilità.

Maneggiare i pezzi, grandi o piccoli, esercita le abilità manuali grossolane e fini. Decidere che cosa costruire e come, mette in campo le abilità di pianificazione, di pensiero sequenziale, di anticipazione del risultato, di comprensione dei rapporti spaziali tra gli oggetti.

Le costruzioni sono anche un’ottima occasione per liberare la creatività, per realizzare progetti potenzialmente infiniti, originali e unici perché frutto della propria immaginazione. Se il gioco coinvolge più bambini, è un’occasione per comunicare, negoziare, collaborare per un obiettivo comune.

5) “Faccio finta che…”

A 18-24 mesi compare il gioco simbolico individuale: il bimbo ora ha la capacità rappresentativa che gli permette di fare finta che un oggetto stia per qualcos’altro, ad esempio fare finta che un telefono giocattolo sia un vero cellulare, fingere di nuotare muovendo le braccia, fingere che la bambola mangi o dorma, guidare uno scatolone fingendo che sia una automobile, usare delle pentole giocattolo per fingere di cucinare.

La capacità di simbolizzare è fondamentale a livello cognitivo perché significa potersi rappresentare nella mente qualcosa che non è fisicamente presente, una capacità essenziale in gran parte delle attività umane. Il giocare a far finta riveste anche una preziosa funzione emotiva, perché permette al bambino di mettere in scena e anche imparare a padroneggiare le emozioni o situazioni che lo turbano.

Ad esempio, giocare con una siringa o un termometro giocattolo può servire a esprimere e padroneggiare la paura della malattia, del dolore o dei medici.

6) Le bambole

Il gioco con le bambole fa parte dei giochi simbolici ed è probabilmente il gioco simbolico più comune e conosciuto. La bambola nel gioco diventa per finta un bambino da nutrire, vestire, far parlare. Il bambino che gioca con la bambola impersona un ruolo, finge di essere la mamma o il papà e ripropone ciò che vede accadere in famiglia.

Accudire la bambola, favorisce la capacità empatica di mettersi nei panni dell’altro, la capacità di confortare e di prendersi cura. Con alcuni tipi di bambole come le Barbie e i pupazzi che raffigurano personaggi dei cartoni animati, dei fumetti o dei film, i bambini mettono in scena interazioni tra le bambole, compresi litigi, scontri fisici, aggressioni. Il gioco con le bambole ha una potente funzione emotiva perché si presta in modo particolare a mettere in scena le più comuni situazioni di vita che il bambino sperimenta e che possono procurargli emozioni sia positive che negative (non a caso il gioco simbolico con bambole, pupazzi, animali giocattolo è efficacemente utilizzato in psicoterapia infantile).

Soprattutto le emozioni di rabbia o di paura della vita quotidiana possono essere riprodotte nel gioco con la bambola, ad esempio il bambino che è stato rimproverato dal genitore può a sua volta sgridare la bambola che si è comportata male. Questo è un modo per rielaborare quanto vissuto e per sentire di avere un controllo. Mettere in scena attivamente delle situazioni facendole vivere alle bambole è quindi un modo che i bambini usano comunemente per superare ciò che hanno vissuto passivamente.

Anche far combattere le bambole e giocare alla guerra, per quanto all’adulto possa apparire diseducativo, riveste una funzione simbolica di espressione, scarico e modulazione dell’aggressività. Anche se decidessimo di non dare armi giocattolo ai bambini, potrebbero comunque far finta di sparare usando le dita a mo’ di pistola. La pistola non è altro che un simbolo che il bambino utilizza per esprimere le sue spinte aggressive, normalmente presenti in ogni individuo.

7) “Facciamo che io ero…”

Il gioco simbolico evolve verso i 3-4 anni nel gioco socio-drammatico in cui sono coinvolti più bambini. Tipicamente, la formula con cui si dà avvio a questo tipo di gioco è “facciamo finta che io ero… e che tu eri…”, dove i bambini diventano personaggi reali o immaginari, ad esempio uno fa la mamma e l’altro il figlio, uno fa l’insegnante e l’altro l’alunno, uno fa il medico e l’altro il paziente.

Il gioco di finzione non è più quindi solitario ma può coinvolgere un numero variabile di bambini, diventando molto più complesso e richiedendo abilità di comunicazione, negoziazione, collaborazione, condivisione della trama, rispetto dei ruoli reciproci.

L’estrema variabilità degli scenari più o meno fantasiosi da realizzare non solo permette lo sviluppo della creatività, ma soprattutto offre sul piano emotivo innumerevoli occasioni per sperimentare situazioni ed emozioni in un contesto sicuro e protetto.

8) Giochi da tavolo

Anche i giochi da tavolo sono un’attività molto amata dai bambini. A differenza del gioco simbolico che ha soprattutto una funzione di regolazione delle emozioni, i vari tipi di gioco da tavolo sviluppano soprattutto le abilità cognitive. In genere richiedono di prendere decisioni, valutare le mosse degli avversari e considerare la loro prospettiva, pianificare strategie, risolvere problemi.

Richiedono memoria, concentrazione, pazienza, perseveranza. Alcuni giochi di tavola stimolano le competenze linguistiche, altri le abilità matematiche. Allenano infine a rispettare le regole, ad attendere il proprio turno, a gestire la delusione.

Dott.ssa Lucia Montesi Psicologa Psicoterapeuta

