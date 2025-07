Estate, 8 motivi per cui la coppia scoppia

L’estate è la stagione che tipicamente associamo alla leggerezza, alla gioia, al divertimento, ai nuovi incontri e nuovi amori, ma è anche un periodo critico per la coppia di lunga durata: gran parte delle rotture delle relazioni avviene nei mesi estivi e in particolare (nel 20% dei casi) in concomitanza con le vacanze. Non a caso, negli studi legali a settembre si registra un’impennata di richieste di separazione.

Perché tante coppie scoppiano proprio nel momento dell’anno in cui ci si aspetta di sentirsi più tranquilli e rilassati e in cui c’è più tempo per dedicarsi al proprio benessere e per stare insieme? Come mai l’atmosfera gioiosa della vacanza non rinsalda la coppia ma anzi la porta al collasso? Si tratta dell’effetto di diversi fattori che si sommano:



1. La coppia che scoppia d’estate, generalmente ha un malessere che si protrae da tempo e che viene semplicemente esacerbato dalla situazione contingente. La stagione incide perciò relativamente, assestando di solito il colpo di grazia a una coppia già in crisi. La vacanza potrebbe essere vista come un’ultima occasione, un’ultima speranza per riavvicinarsi e ridare vigore al rapporto, ma in realtà sortisce quasi sempre l’effetto opposto di accelerare la chiusura.

2. La vacanza è un momento a rischio, perché eccessivamente carico di aspettative. Ciascuno ripone nella vacanza attese diverse: chi vorrebbe relax e chi nuovi stimoli, chi desidera riposo e chi attività dinamiche, chi desidera compagnia e uscite e chi vorrebbe la tranquillità di un posto deserto. Le occasioni di litigio sono quindi numerose, dalla scelta della destinazione, alle aspettative su chi debba prendere l’iniziativa su cosa fare in vacanza, alla decisione su quanto tempo dedicare alle rispettive famiglie di origine. Le grosse aspettative riposte sui pochi giorni di ferie, rendono anche ciascuno più esigente nei confronti dell’altro.



3. La gelosia aumenta d’estate a causa della maggiore possibilità di uscite, di occasioni sociali, di nuovi incontri e a causa dell’abbigliamento più leggero che lascia molto più scoperto il corpo e che attira più facilmente gli sguardi. La gelosia a sua volta è causa di malumori e litigi.

4. Il maggior tempo a disposizione può rendere più evidente un’intesa sessuale carente o del tutto assente che durante l’anno lavorativo può essere più facilmente ignorata, adducendo impegni e stanchezza. Un’insoddisfazione sessuale latente può quindi esplodere in questo periodo.

5. Il tradimento è facilitato dalla stagione estiva per le maggiori occasioni di incontro, il maggior tempo a disposizione, l’atmosfera leggera e rilassata. Vi sarebbe anche una causa biologica dietro la maggiore propensione al tradimento durante l’estate: l’aumento della serotonina dovuto alla maggiore quantità di luce, che spinge a cercare piacere e benessere. D’altra parte l’estate è anche la stagione in cui i tradimenti vengono più facilmente scoperti, perché anche il partner tradito ha più tempo e occasioni per notarne i segnali.

6. La maggiore vicinanza tra i partner e il maggior tempo da trascorrere insieme nel periodo dell’anno libero dal lavoro e dai consueti impegni può esasperare le divergenze, far notare aspetti sgradevoli dell’altro, evidenziare un’incompatibilità di bisogni, gusti, abitudini. Solitamente durante l’anno i partner si ritrovano al momento dei pasti e la sera, ognuno durante la giornata è assorbito dai suoi impegni in assenza dell’altro ed è abituato ad avere i propri spazi. Solo nel fine settimana il tempo condiviso è maggiore. In vacanza, la convivenza 24 ore su 24 altera gli equilibri consolidati, rende necessario prestare più attenzione alle necessità dell’altro, rende la sua presenza persino fastidiosa e favorisce numerose occasioni di scontro. La prima vacanza insieme può rivelarsi infatti fatale per molte coppie formate da poco tempo, proprio perché rivela aspetti del partner rimasti fino a quel momento in ombra.



7.Uscire dalla routine quotidiana e avere più tempo per pensare può portare a una riflessione amara sulla propria coppia, a prendere consapevolezza dei problemi che durante l’anno vengono più facilmente insabbiati e rimandati, a non poter più sfuggire a una realtà evidente e dolorosa che si rende ancora più palese.

8. La presenza dei figli in vacanza costituisce un ulteriore banco di prova, perché richiede un’attenta organizzazione di tempi e compiti per evitare che uno dei partner si senta sovraccaricato e frustrato per l’impossibilità di avere degli spazi di svago. Allo stesso tempo, si rende ancora più manifesto un eventuale squilibrio nella ripartizione delle cure genitoriali, con l’effetto di acuire la frustrazione e le recriminazioni verso il partner troppo assente.

