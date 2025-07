“Cioccolismo”: esiste davvero una dipendenza da cioccolato?

Il 7 luglio 1847 in un’azienda britannica nasceva il prodotto che sarebbe diventato uno dei più amati e acquistati al mondo: la prima tavoletta di cioccolato. In meno di due secoli, il cioccolato è riuscito a spodestare ogni rivale nella classifica dei piaceri gastronomici e si è guadagnato una celebrazione tutta per sé che si rinnova puntuale in tutto il mondo, appunto, il 7 luglio.

Il cioccolato è l’alimento prediletto di moltissime persone e delle donne in particolare, ma alcune si spingono a definirsi vittime di una vera e propria dipendenza: ne consumano grandi quantità, non riescono a resistere al desiderio irrefrenabile, diventano ansiose o tristi o irritabili se sono costrette a privarsene. Ma si può davvero diventare dipendenti dal cioccolato? Il bisogno irresistibile di consumarlo può essere paragonato alle classiche dipendenze come il tabagismo o l’alcolismo? Per certi aspetti sì, tanto che è stato coniato scherzosamente persino il termine “cioccolismo”, ma allo stesso tempo ci sono importanti differenze rispetto alle altre dipendenze. Proviamo a fare chiarezza analizzando i punti chiave.

UNA MISCELA ANTIDEPRESSIVA?

Il cioccolato favorisce il rilascio di sostanze cerebrali che agiscono sull’umore e sul comportamento: induce la produzione di dopamina e di serotonina, che regalano benessere e soddisfazione e spingono a ripetere l’ assunzione; contiene caffeina, teobromina e ammine simili a quelle contenute nella cannabis che hanno un effetto stimolante, euforizzante ed energizzante; contiene magnesio, utile a fronteggiare lo stress; stimola la produzione di endorfine che abbassano la percezione del dolore e donano una sensazione di piacere e benessere; contiene feniletilamina, ormone che a sua volta stimola serotonina e dopamina; contiene saccarosio, che si lega agli stessi recettori degli oppiacei provocando sensazioni di calma e soddisfazione e spingendo a ripeterne il consumo. Grazie alle sostanze contenute, il cioccolato sembrerebbe quindi in grado di provocare degli effetti fisici sul nostro corpo al pari di quanto accade quando assumiamo alcol o nicotina. Tuttavia queste sostanze sono presenti in quantità molto ridotta, appena percepibile, non sufficiente per giustificare l’intensità del piacere che proviamo consumando cioccolato e in ogni caso non tale da determinare una dipendenza fisica. Se di dipendenza si può parlare, quindi, non la si può peró attribuire alla presenza di queste sostanze.

IL COMFORT FOOD PER ECCELLENZA

Da un punto di vista psicologico, il cioccolato risulta estremamente attraente perché ricco di significati simbolici. É associato a situazioni di festa, di incontro, di ricorrenza, quindi ha di per sé una valenza positiva e ludica. Regala una sensazione psicologica di calore e protezione ed è legato a ricordi di infanzia, ad atmosfere familiari e accoglienti. Il cioccolato è morbido, dolce e allusivo, è simbolo di trasgressione culinaria e di provocazione. Ha un alone peccaminoso, che richiama seduzione, erotismo e sessualità. Il cioccolato è il comfort food per eccellenza, associato a situazioni di benessere emotivo e possiede pertanto un forte potere consolatorio: tipicamente viene ricercato nei momenti di stress, tristezza, frustrazione, rabbia, ansia e noia. Nel caso della fame emotiva, ovvero quel desiderio di cibo che non ha a che fare con lo stimolo biologico della fame ma è legato agli stati d’animo, il cioccolato è per molti la prima scelta in cui rifugiarsi.

CIOCCOLATO VS BROCCOLI

Secondo i ricercatori, non si può parlare in senso stretto di dipendenza nel caso del cioccolato. Le sostanze contenute nel cioccolato che provocano modificazioni dell’umore sono infatti presenti in concentrazioni anche maggiori in altri cibi che tuttavia non troviamo altrettanto desiderabili, come i broccoli: se si trattasse di una dipendenza fisica dovremmo perció bramare i broccoli tanto quanto il cioccolato, cosa che notoriamente non avviene. L’interruzione del consumo di cioccolato provoca un malessere di tipo psicologico, ma non una crisi di astinenza con sintomi fisici determinati biologicamente, come accade in altre dipendenze. Una crisi di astinenza in chi smette di fumare tabacco viene placata da una capsula di nicotina, mentre il malessere di chi smette di mangiare cioccolato permane anche qualora si assuma una capsula contenente cacao. Se fossero le sostanze chimiche contenute nel cacao a dare dipendenza, il desiderio impellente cesserebbe assumendole in capsule, invece evidentemente sono altri i fattori che rendono il cioccolato irresistibile. La dipendenza psicologica da cioccolato viene quindi spiegata come il risultato di un mix di fattori tra cui la sua consistenza e in particolare la scioglievolezza, l’aroma, la forma visiva, la sensazione al tatto, le sostanze chimiche contenute, le variazioni dell’umore, le variazioni ormonali (come quelle legate al ciclo mestruale), le influenze culturali.

I PERICOLI DEL CONSUMO ECCESSIVO

Il cioccolato è quindi capace di indurre effetti benefici sulla nostra mente, ma può rivelarsi utile anche per il nostro corpo: ad esempio contiene flavonoidi, utili per la salute cardiovascolare e per contrastare i processi ossidativi, ma solo se si tratta di cioccolato fondente con una percentuale di cacao superiore al 70% e in quantità non superiore ai 10-15 g al giorno. Al contrario, un consumo eccessivo di cioccolato, soprattutto se al latte o -peggio ancora-bianco, può essere nocivo e pericoloso per la nostra salute. Per questo non riuscire a farne a meno può rappresentare un problema e dovrebbe essere affrontato, ricercando nelle cause. Perché un eccesso di cioccolato può essere dannoso? Il cioccolato è un alimento ricco di grassi e molto calorico, può pertanto aumentare il rischio cardiovascolare non solo in modo diretto ma anche indirettamente favorendo il sovrappeso, a sua volta collegato a molteplici fattori di rischio. La caffeina contenuta può aumentare la pressione sanguigna, peggiorare l’ansia e i disturbi gastrointestinali, favorire insonnia e tachicardia. Il cioccolato può anche scatenare i sintomi in varie patologie, come l’emicrania o la malattia di Meniere.

PIÙ È PROIBITO, PIÙ LO VOGLIO

La voglia di cioccolato dipende anche dal suo essere un alimento “proibito” e come tutto ciò che è proibito, lo desideriamo ancora di più. Sappiamo che dovremmo mangiarne poco per motivi di dieta e salute e questo limite lo rende ancora più attraente. Il piacere nel consumarlo è presto seguito da senso di colpa e ansia per aver trasgredito, ansia che verrà consolata da altro cioccolato, in un pericoloso circolo vizioso. É proprio l’essere alimento vietato che scatena il desiderio incontrollabile: per uscire dalla dipendenza e perciò utile abituarsi a pensare al cioccolato come a un alimento benefico, se assunto in quantità modeste e prediligendo il fondente, per privarlo di quell’alone di proibito che lo rende irresistibile e interrompere così il ciclo innescato da desiderio e senso di colpa. Come in ogni altra dipendenza, dobbiamo poi capire quali bisogni ci portano a cercare questo tipo di gratificazione, quali sono le emozioni a cui abbiamo imparato a dare sollievo con il cioccolato, con quali altre scelte possiamo sostituirlo.

