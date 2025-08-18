Body shaming: cosa spinge a commentare l’aspetto fisico degli altri?

Il body shaming (letteralmente, “umiliazione del corpo”) consiste nel deridere, ridicolizzare, criticare, umiliare, offendere qualcuno per il suo aspetto fisico. In senso più ampio, comprende ogni commento non richiesto sul corpo di qualcuno. Rientrano nel body shaming non solo gli insulti brutali, ma anche commenti che potrebbero superficialmente apparire innocui, come la battuta scherzosa su qualche chilo di troppo: se chi la pronuncia non intendeva offendere, chi la riceve può però comunque sentirsi legittimamente offeso. È talmente diffusa l’abitudine di commentare l’aspetto fisico altrui (“Sei ingrassata!”, “Questa pettinatura non ti dona!”, “Così magro non stai bene, mangia di più!“) da apparire normale, senza fermarsi a riflettere sull’effetto che produce e senza considerare tutte le possibili cause dietro un particolare aspetto fisico.

Qualsiasi caratteristica fisica può diventare bersaglio di body shaming, ogni corpo può essere preso di mira se non risponde ai canoni estetici imperanti o se diverge dalla norma statistica: troppo grasso, troppo magro, troppo basso, troppo alto, troppo formoso, troppo poco formoso, troppo peloso, troppo glabro, troppo esile, troppo muscoloso, troppo vecchio, troppo rifatto, troppo volgare, troppo poco sexy…

Chiunque può essere oggetto di body shaming, ma alcune categorie di persone ne sono più facilmente vittime: le donne, gli adolescenti, le persone in sovrappeso, le persone con disabilità, le persone di carnagione scura, le persone LGBTQ+.



Gli effetti del body shaming sulle vittime sono facilmente intuibili: insicurezza, ansia, depressione, vergogna, bassa autostima, ritiro e isolamento sociale, difficoltà relazionali, disturbi sessuali, disturbi del comportamento alimentare, vigoressia, ideazione suicidaria.

La psicoterapeuta Lucia Montesi

Meno comprensibili risultano le motivazioni: cosa spinge ogni giorno milioni di persone a commentare sui social senza remore l’aspetto fisico degli altri, incuranti dell’effetto che possono provocare? Perché anche agli insospettabili può accadere di lasciarsi andare a manifestazioni di scherno, derisione, critica spietata sotto le immagini di personaggi famosi o di ignari sconosciuti?

Le cause possono essere psicologiche, sociali e culturali:

–Influenze culturali: ogni cultura e ogni epoca promuovono standard estetici specifici e inducono a stigmatizzare chi diverge. La nostra cultura promuove per la donna lo standard della magrezza, per l’uomo lo standard della prestanza fisica e muscolosità. La nostra è una cultura della dieta in cui chi è sovrappeso è anche tacciato di pigrizia e trasandatezza.

–Oggettivazione: nella nostra società il valore degli individui viene valutato in base all’aspetto esteriore, come fossero oggetti. Questo avviene specialmente nei confronti delle donne.

– I social network favoriscono il body shaming perché permettono a chiunque di esprimersi senza i filtri e le remore che solitamente percepiamo nelle interazioni faccia a faccia. Trovarsi dietro allo schermo disinibisce perché aumenta la distanza fisica, diminuisce il senso di responsabilità diffondendolo, fa sentire più protetti e al sicuro dalle conseguenze delle proprie azioni, oltre a consentire di intervenire in forma anonima o con una falsa identità.

–I social network alimentano il body shaming anche perché diffondono standard estetici ideali sempre più elevati e irraggiungibili, oltre che irrealistici perché spesso falsati dall’uso dei filtri. Se paragonati con i corpi perfetti proposti dai social, i corpi della maggior parte delle persone risultano inevitabilmente inadeguati e anche piccoli difetti che anni fa sarebbero passati inosservati, oggi sono oggetto di critiche feroci.

–I personaggi famosi sono particolarmente oggetto di body shaming perché personaggi pubblici e in quanto tali percepiti come legittimo oggetto di commenti su qualunque aspetto della loro vita. Inoltre, sono spesso oggetto di invidia da parte di persone insoddisfatte e frustrate che traggono piacere nel sottolineare i loro difetti fisici.

–Il ricorso alla chirurgia e alla medicina estetica, sempre più frequente anche in età molto precoce, sposta progressivamente verso l’alto i canoni a cui corrispondere per essere considerati attraenti e sensuali. Allo stesso tempo, data la massiccia diffusione dei trattamenti estetici, chi non si adegua e conserva il suo aspetto naturale, oltre a risultare necessariamente svantaggiato nel confronto con chi ricorre all’ “aiutino”, viene anche criticato perché non si prende abbastanza cura di sé e non approfitta di tutto ciò che i moderni trattamenti permettono di ottenere.

–Inconsapevolezza: alcune persone non si rendono conto di praticare body shaming, ritengono semplicemente di esprimere la propria opinione, non trovano nulla di offensivo nel commentare ciò che ritengono un dato di fatto, sminuiscono le conseguenze, si giustificano obiettando che da sempre si fanno e subiscono prese in giro sui difetti fisici e che “non è mai morto nessuno”.

–Caratteristiche personali come insicurezza, bassa autostima, invidia, rabbia, distruttività, tendenza alla proiezione. Spesso si osserva che coloro che esprimono i commenti più feroci sull’aspetto fisico degli altri sono i primi a non avere un aspetto gradevole e attaccano negli altri ciò che non accettano neanche in se stessi.

–Hating: i commenti di scherno e odio sull’aspetto fisico sono uno dei modi con cui gli haters insultano, offendono, creano scompiglio sui social. Gli haters presentano caratteristiche di personalità peculiari come sadismo, narcisismo, psicopatia, mancanza di empatia, bisogno di attenzione, bisogno di sentirsi potenti umiliando.





Il body shaming è diventato una vera e propria piaga con la diffusione dei social network, ma purtroppo è sempre esistito anche nelle relazioni vis a vis e anche da parte di conoscenti, amici, compagni di scuola, familiari e partner. Nell’ambito delle relazioni più strette, il body shaming non è percepito come tale da chi lo pratica (e a volte anche da chi lo subisce), perché viene frainteso come una forma di preoccupazione per la salute della vittima o come un incoraggiamento a migliorarsi: “Te lo dico per il tuo bene”, “Te lo dico per spronarti”, “ Te lo dico perché mi fa troppo male vederti così”. Anche qualora l’intento sia autenticamente benevolo, occorre però trovare parole rispettose per esprimere la propria preoccupazione, evitando di ferire e umiliare. In altri casi, il body shaming praticato da un partner o da un familiare è solo una delle forme in cui si manifestano il maltrattamento psicologico e la violenza domestica: denigrare l’aspetto fisico rappresenta un modo per colpire, provocare sofferenza, alimentare insicurezza e dipendenza, minare la fiducia in sé, avere un potere sull’altro.



Dott.ssa Lucia Montesi Psicologa Psicoterapeuta

Consulenza, sostegno e psicoterapia online tramite videochiamata

Per appuntamento tel. 339.5428950







