Cibo e covinvialità per combattere l’atrofia muscolare spinale (SMA), malattia genetica rara che comporta la compromissione muscolare e la disfagia (difficoltà di deglutizione). È questo il messaggio portato da SMAnia di Gusto, un’iniziativa ideata dalla Fondazione PaladiniOnlus, che con il supporto di Biogen, azienda leader nella neuroscienze,e con il patrocinio di ASAMSI – Associazione per lo Studio delle Distrofie Muscolari Spinali Infantili, di Famiglie SMA e di UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, è giunta nelle Marche per informare i pazienti e i loro familiari su come preparare piatti buonie bilanciati capaci di preservarela gioia dei pasti all’insegna dell’inclusione e della socialità.

L’alimentazioneva infatti al di là della nutrizione. È anche cura e relazione e va resa possibile, gustosa e piacevole nei bambini e negli adulti con la disfagia dovuta alla SMA, al fine di garantire loro un’adeguata idratazione e il giusto apporto di nutrienti nonchè di contenere l’insorgenza di infezioni respiratorie e di permettere una corretta assunzione dei farmaci.

In altre parole è utile per migliorare la loro qualità di vita. Ricette speciali e accorgimenti ad hoc consentono d’intervenire sulla consistenza dei cibi con l’omogenizzazione di basi di carne, pesceo legumi, sulla cremosità delle pietanze messe a puntocon una giusta dose di liquidi, sulla preparazione di frutta e verdura e sulla conservazione degli alimenti lavorati.