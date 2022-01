Adolescenti depressi, come aiutarli? Le cause e i consigli della psicoterapeuta

Nell’articolo precedente abbiamo visto quanto possa essere difficile riconoscere una depressione negli adolescenti, a causa delle peculiarità con cui si presenta. Oggi approfondiremo le cause dietro la depressione adolescenziale e i possibili interventi, sia in termini di trattamento specialistico, che di indicazioni da seguire in famiglia per aiutare ragazze e ragazzi a superare il disturbo.

Cosa c’è alla base della depressione adolescenziale? Non esiste un’unica causa, ma una combinazione di fattori che possono avere un peso diverso:

-L’ereditarietà: la tendenza alla depressione può essere ereditaria. La presenza dello stesso disturbo in altri membri della famiglia può far supporre una componente genetica.

–Esperienze di vita e condizioni stressanti: ad esempio, perdite e lutti, abusi, violenza domestica, catastrofi naturali, conflitti familiari, malattie, disturbi mentali dei genitori, conflitti nell’ambiente scolastico, disturbi dell’apprendimento.

–Difficoltà di separazione e svincolo dalla famiglia di origine: una depressione che blocchi la naturale tendenza dell’adolescente a esplorare il mondo fuori dalla famiglia e lo porti a ritirarsi in casa e nell’ambiente familiare, può essere il modo con cui la famiglia evita di affrontare l’autonomia e il distacco del figlio, vissuto come pericoloso.

–Cause mediche (come i disturbi ormonali) o uso di sostanze possono scatenare o aggravare la depressione.

-La cosiddetta “triade negativa”: una visione di sé stessi caratterizzata da autocritica eccessiva, bassa autostima, senso di inadeguatezza; una visione degli altri e del mondo improntata a sfiducia e pessimismo.

-Le caratteristiche cognitive peculiari dell’adolescenza: nell’età adolescenziale gli stati emotivi sono vissuti in modo particolarmente intenso e drammatico e al contempo lo sviluppo cognitivo non è ancora completato, mancando perciò la capacità di analizzare tali stati emotivi, di regolarli, di pianificare soluzioni ai problemi.

-L’attuale situazione dovuta alla pandemia: l’incidenza di depressione tra gli adolescenti è significativamente aumentata dall’inizio dell’emergenza sanitaria (­+30% di ricoveri per casi gravissimi), a causa dell’isolamento sociale, della solitudine percepita, della mancanza di stimoli, dell’interruzione della routine scolastica con conseguente senso di instabilità, dell’incertezza e angoscia dei genitori.

-Gli attuali modelli proposti da media e social network, con standard estetici e di performance irraggiungibili, di fronte a cui si esce inevitabilmente perdenti.

Il trattamento della depressione adolescenziale può essere psicoterapico, farmacologico o entrambi, in base anche all’età e alla gravità dei sintomi e alla presenza del rischio di suicidio (in questo caso può essere opportuno anche un ricovero preventivo per motivi di sicurezza). Spesso nella depressione l’associazione di psicoterapia e farmaci produce il beneficio maggiore, perché il farmaco, attenuando i sintomi, permette anche di aprire uno spazio in cui poter lavorare sulla consapevolezza di ciò che è alla base dello stato depressivo e di cominciare ad attivarsi per il cambiamento.

La psicoterapia della depressione aiuta a diventare consapevoli dei pensieri negativi rigidi su di sé, sugli altri e sul futuro e a sostituirli con altri più flessibili e funzionali. Incoraggia inoltre ad attuare graduali cambiamenti contrastando l’inattività e l’isolamento sociale. In caso di difficoltà di svincolo e individuazione, può rivolgersi a tutta la famiglia, per comprendere cosa blocchi l’uscita del figlio della famiglia.

Intervenire tempestivamente è molto importante, ma il problema è la difficoltà ad ingaggiare gli adolescenti in una psicoterapia o una terapia farmacologica, in quanto sono particolarmente riluttanti a riconoscere di avere un problema e chiedere aiuto, temono di essere giudicati come diversi e come perdenti e inferiori. Diventa perciò controproducente spingerli a un consulto insistendo sul fatto che hanno un problema, è più utile piuttosto dire “Sono preoccupato per te”.

Cosa possono fare i genitori? Innanzitutto, ascoltare con attenzione, con partecipazione e senza giudizio, cercando di comprendere i motivi della sofferenza, e poi parlare apertamente, parlare dei sentimenti, della tristezza, esplicitare anche il tema del suicidio. Parlare del rischio di suicidio è un fattore protettivo, contrariamente a quanto si pensa comunemente. Il solo fatto di affrontare l’argomento, di chiedere se ci sono pensieri di questo tipo, o veri e propri progetti concreti, costituisce già un sollievo perché fa sentire accolti e compresi.

Chi sta accanto a una persona depressa, spesso in buona fede cerca di incoraggiarla con frasi come “Forza, mettici un po’ di buona volontà!”, “Non è così grave”, “Basta volerlo!”, “Pensa positivo!”. Tuttavia, sarebbe come dire a uno zoppo di metterci impegno per camminare: inutile, perché il deficit non dipende dalla sua volontà. Inoltre, queste parole suonano come rimproveri e peggiorano la condizione del depresso, che ha già un’opinione negativa di sé. Meglio allora un silenzio empatico, ascoltare mostrando di capire i suoi sentimenti e di condividerli e mantenendo la speranza. Quando i ragazzi dicono parole come “La vita fa schifo” o “La mia vita è inutile”, occorre fermare l’impulso di controbattere dicendo che non è vero e di spiegarne razionalmente i motivi, perché ciò è perfettamente inutile e anzi dannoso, facendoli sentire ancora più incompresi. Piuttosto, cercare di cogliere i sentimenti sottostanti e dire “Lo so che ora ti sembra così, ma insieme riusciremo a superare questo momento”, e assicurare che non li si abbandonerà.

I familiari devono essere alleati forti e collaborativi, un punto di riferimento stabile che rassicura il ragazzo che le sue paure peggiori non si realizzeranno. Tuttavia, devono anche prendere consapevolezza dei propri sentimenti e accettarli, sapendo che è normale provare paura, sconforto, rabbia, senso di colpa. É importante poter sfogare questi sentimenti con altre persone che siano di supporto: altri familiari, amici, o persone che condividono lo stesso problema.

Essere d’aiuto ai ragazzi depressi non significa lasciargli fare ciò che vogliono, o sostituirsi a loro nelle loro responsabilità. Si tende a controllarli continuamente a causa della propria ansia e del senso di colpa e impotenza, ma questo ha l’effetto contrario di avallare la malattia e mantenere la persona in quelle condizioni da cui si vorrebbe farla uscire. La persona depressa, di qualunque età, può invece continuare a essere produttiva e assumere le proprie responsabilità anche se è depressa, anzi, scopo di una terapia è proprio quello di accrescere le capacità del soggetto di agire nonostante la depressione.

I genitori possono incoraggiare a stabilire e organizzare le attività della giornata e della settimana, per contrastare la spirale dell’inattività assumendo piccoli impegni quotidiani; possono incoraggiare l’esercizio fisico, che può alleviare i sintomi della depressione; possono incoraggiare i contatti sociali in tutte le forme possibili, contrastando la tendenza all’isolamento che rinforza la depressione; possono trasmettere un senso di fiducia nel futuro e mostrare come tollerare la frustrazione legata al particolare momento storico.

Dott.ssa Lucia Montesi Psicologa Psicoterapeuta

Piane di Camerata Picena (AN)

Montecosaro Scalo (MC)

Per appuntamento tel. 339.5428950

Prestazioni psicologiche anche online